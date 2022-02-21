На Волині нетверезого керманича оштрафували на 17 тисяч гривень

Іван Сіліч розглянув матеріали, які надійшли від відділу поліцейської діяльності № 1 (місто Рожище), про притягнення до адміністративної відповідальності чоловіка, якого затримали п'яним за кермом.



Про це йдеться у постанові суду від 30 березня, передає



Водій 9 березня о 22:20 в місті Рожище, по вулиці Незалежності, керував автомобілем марки ВАЗ 210363, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння.



У судове засідання він не з'явився, хоча належним чином був повідомлений про дату, час та місце розгляду справи. Про причини неявки суд не повідомив.



Висновком Рожищенської багатопрофільної лікарні було встановлено, що чоловік на час проведення медичного огляду перебував у стані алкогольного сп'яніння.



Згідно з повідомленням відділу поліцейської діяльності № 1 (Рожище), посвідчення водія чоловікові не видавалось.



Суддя постановив визнати чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 130 Адміністративного кодексу, і піддати його штрафу в розмірі 17 000 гривень.



Також він заплатить 536 гривень судового збору в дохід держави.



Постанова набирає законної сили після закінчення десятиденного терміну подання апеляційної скарги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Суддя Рожищенського районного судурозглянув матеріали, які надійшли від відділу поліцейської діяльності № 1 (місто Рожище), про притягнення до адміністративної відповідальності чоловіка, якого затримали п'яним за кермом.Про це йдеться у постанові суду від 30 березня, передає Район.Рожище Водій 9 березня о 22:20 в місті Рожище, по вулиці Незалежності, керував автомобілем марки ВАЗ 210363, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння.У судове засідання він не з'явився, хоча належним чином був повідомлений про дату, час та місце розгляду справи. Про причини неявки суд не повідомив.Висновком Рожищенської багатопрофільної лікарні було встановлено, що чоловік на час проведення медичного огляду перебував у стані алкогольного сп'яніння.Згідно з повідомленням відділу поліцейської діяльності № 1 (Рожище), посвідчення водія чоловікові не видавалось.Суддя постановив визнати чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 130 Адміністративного кодексу, і піддати його штрафу в розмірі 17 000 гривень.Також він заплатить 536 гривень судового збору в дохід держави.Постанова набирає законної сили після закінчення десятиденного терміну подання апеляційної скарги.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію