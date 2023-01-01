Чинні чи нові: які тарифи на електроенергію будуть у квітні





До 30 квітня уряд продовжив дію пільгового тарифу на електроенергію. Тому ціна на світло поки залишиться без змін. Однак це не означає, що за світло ми платитимемо за чинними тарифами постійно. Уряд працює над сценаріями підняття, пише



Зараз тарифи на електроенергію діють такі:



• до 250 кіловатів щомісяця – тариф 1,44 гривні за кіловат-годину;

• понад 250 кіловатів щомісяця – 1,68 гривні за кіловат-годину.



Відповідно до цього, сім'я, яка щомісяця споживає до 249 кіловатів на годину, отримує платіжку на суму 358,5 гривні. А якщо споживання становить десь 251 кіловат, то доведеться платити 421,6 гривні.



Радник прем'єра Юрій Бойко розповів, що зараз є близько 10 варіантів, як та на скільки можуть підняти тарифи на світло.



«В тому числі щодо так званих «поличок» (зараз 250 кіловат-годин, було 100). Особисто я противник такого підходу. Перших 250 кіловат-годин нічим з точки зору вартості не відрізняються від наступних, а визначати статки споживачів за обсягом споживання некоректно. Яким буде рішення, подивимось. Традиційний важкий вибір між економічною очевидністю і політичною доцільністю», – зазначив Бойко.



Одним зі сценаріїв підняття може стати «легкий варіант». Це коли ціна за кіловат-годину сягає до 2,5 гривні для більшості населення.



Втім є варіант за інформацією від видання UBR, що тарифи на електроенергію може скласти 2,8 гривні за кіловат-годину.



Встановлений може бути й диференційований тариф. Тобто згідно з ним, хто більше споживає, той і більше платить.



За словами голови правління НЕК «Укренерго» Володимира Кудрицького, у найближчі місяці світла в Україні буде достатньо. Таким чином, навесні та влітку українська енергосистема буде збалансованою.



«А вже до наступної зими треба гарно підготуватися», – додав Кудрицький.



Йдеться про те, щоб відновити роботу пошкоджених енергоблоків на теплових та гідроелектростанціях. Також мобілізувати на максимум всі ресурси енергосистеми для проходження зимового періоду.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У квітні уряд мав розглянути тарифи на електроенергію та підняти їх. Відтак чинні ціни за світло, а саме 1,44 гривні та 1,68 гривні за кіловат-годину, мали змінитися.До 30 квітня уряд продовжив дію пільгового тарифу на електроенергію. Тому ціна на світло поки залишиться без змін. Однак це не означає, що за світло ми платитимемо за чинними тарифами постійно. Уряд працює над сценаріями підняття, пише 24 канал Зараз тарифи на електроенергію діють такі:• до 250 кіловатів щомісяця – тариф 1,44 гривні за кіловат-годину;• понад 250 кіловатів щомісяця – 1,68 гривні за кіловат-годину.Відповідно до цього, сім'я, яка щомісяця споживає до 249 кіловатів на годину, отримує платіжку на суму 358,5 гривні. А якщо споживання становить десь 251 кіловат, то доведеться платити 421,6 гривні.Радник прем'єрарозповів, що зараз є близько 10 варіантів, як та на скільки можуть підняти тарифи на світло.«В тому числі щодо так званих «поличок» (зараз 250 кіловат-годин, було 100). Особисто я противник такого підходу. Перших 250 кіловат-годин нічим з точки зору вартості не відрізняються від наступних, а визначати статки споживачів за обсягом споживання некоректно. Яким буде рішення, подивимось. Традиційний важкий вибір між економічною очевидністю і політичною доцільністю», – зазначив Бойко.Одним зі сценаріїв підняття може стати «легкий варіант». Це коли ціна за кіловат-годину сягає до 2,5 гривні для більшості населення.Втім є варіант за інформацією від видання UBR, що тарифи на електроенергію може скласти 2,8 гривні за кіловат-годину.Встановлений може бути й диференційований тариф. Тобто згідно з ним, хто більше споживає, той і більше платить.За словами голови правління НЕК «Укренерго», у найближчі місяці світла в Україні буде достатньо. Таким чином, навесні та влітку українська енергосистема буде збалансованою.«А вже до наступної зими треба гарно підготуватися», – додав Кудрицький.Йдеться про те, щоб відновити роботу пошкоджених енергоблоків на теплових та гідроелектростанціях. Також мобілізувати на максимум всі ресурси енергосистеми для проходження зимового періоду.

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