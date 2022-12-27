У новий рейтинг мільярдерів Forbes потрапили шість українців

У новий рейтинг мільярдерів Forbes потрапили шість українців
До нового рейтингу мільярдерів від американського Forbes потрапили шість українців, водночас Ігор Коломойський зазначений у рейтингу як представник Ізраїлю.

Про це йдеться на сайті Forbes, передає "Економічна правда".

Як і в попередні роки, найвище місце у рейтингу займає власник холдингу СКМ (ДТЕК, Метінвест, HarvEast) Рінат Ахметов. Він розташувався на 445 місці зі статками у 5,7 млрд дол. Видання за рік підвищило оцінку активів мільярдера – торік його статки оцінювалися 4,2 млрд дол.

Із суттєвим відривом, на 1434 місці, розташувався Віктор Пінчук (Interpipe) з оцінкою статків у 2,1 млрд дол. Видання цьогоріч оцінило статки Пінчука на 0,2 млрд дол краще, ніж торік.

На 2020 місці рейтингу знаходиться екснардеп та партнер Ахметова у металургійному бізнесі Вадим Новинський (Smart Holding) зі статками у 1,4 млрд дол (+0,1 млрд дол відносно торік). З січня Новинський знаходиться під українськими санкціями

Статки Костянтина Жеваго (Ferrexpo), який займає 2133 місце, оцінили незмінно у 1,3 млрд дол. 27 грудня його затримали на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах на запит української сторони у справі про ймовірну розтрату коштів банку "Фінанси та Кредит", проте у Франції відмовили у його екстрадиції.

Також до рейтингу увійшли партнери у групі Приват Геннадій Боголюбов (зі статками у 1,1 млрд дол у 2022 та 2023 році) та Ігор Коломойський (зі статками 1 млрд дол у 2022 та 2023 році). Примітно, що Коломойський зазначається як представник Ізраїлю.

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Теги: Forbes, найбагатші українці, мільярдери
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