Чи продають у луцьких аптеках «Німесил» без рецепту. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті 12 каналу, пише



Загалом ситуація у міських аптеках досить неоднозначна. Завідувачка однієї із них каже, що це лише початок нововведень. Але повільно і впевнено до цього потрібно звикати.



«Наразі з першого квітня такий адаптаційний період, перехідний, на час військового стану у країні. Тож діє як паперовий рецепт, так і електронний. Ми і раніше людям наголошували про це нововведення, тож деякі люди вже і раніше приходили з рецептом. До того ж, на антибіотики обов'язковий рецепт введений уже давно», - пояснила Яна Левчук, завідувачка аптеки «Волиньфарм».



Після березневого ажіотажу зараз паніки у лучан немає. Тож до запровадження електронного рецепту усі, здебільшого, ставляться спокійно.



Медичний директор Центру первинної медичної допомоги Віктор Пахарчук каже, що запровадження електронного рецепту краще організовує роботу як лікарів, так і пацієнтів.



«Люди звикли самостійної звертатися в аптеку, де фармацевт призначав лікування. Але лікування повинен призначати лікар. Пацієнт повинен звернутися до лікаря та отримати відповідне лікування», - пояснив він.



Відтак, запровадження рецепту на значний перелік препаратів - це, певною мірою, дисципліна та виховання пацієнтів. Аби отримати перший електронний рецепт, потрібно звернутися до лікаря. Для усіх наступних разів - достатньо телефонного дзвінка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В аптеках Луцька останні дні практично неможливо знайти звичний препарат від простудних захворювань «Німесил». А той, що є, продають переважно з рецептом.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу, пише ВСН Загалом ситуація у міських аптеках досить неоднозначна. Завідувачка однієї із них каже, що це лише початок нововведень. Але повільно і впевнено до цього потрібно звикати.«Наразі з першого квітня такий адаптаційний період, перехідний, на час військового стану у країні. Тож діє як паперовий рецепт, так і електронний. Ми і раніше людям наголошували про це нововведення, тож деякі люди вже і раніше приходили з рецептом. До того ж, на антибіотики обов'язковий рецепт введений уже давно», - пояснила, завідувачка аптеки «Волиньфарм».Після березневого ажіотажу зараз паніки у лучан немає. Тож до запровадження електронного рецепту усі, здебільшого, ставляться спокійно.Медичний директор Центру первинної медичної допомогикаже, що запровадження електронного рецепту краще організовує роботу як лікарів, так і пацієнтів.«Люди звикли самостійної звертатися в аптеку, де фармацевт призначав лікування. Але лікування повинен призначати лікар. Пацієнт повинен звернутися до лікаря та отримати відповідне лікування», - пояснив він.Відтак, запровадження рецепту на значний перелік препаратів - це, певною мірою, дисципліна та виховання пацієнтів. Аби отримати перший електронний рецепт, потрібно звернутися до лікаря. Для усіх наступних разів - достатньо телефонного дзвінка.

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