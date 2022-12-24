Чи продають у луцьких аптеках «Німесил» без рецепту. ВІДЕО
Сьогодні, 07:00
В аптеках Луцька останні дні практично неможливо знайти звичний препарат від простудних захворювань «Німесил». А той, що є, продають переважно з рецептом.
Про це йдеться у сюжеті 12 каналу, пише ВСН.
Загалом ситуація у міських аптеках досить неоднозначна. Завідувачка однієї із них каже, що це лише початок нововведень. Але повільно і впевнено до цього потрібно звикати.
«Наразі з першого квітня такий адаптаційний період, перехідний, на час військового стану у країні. Тож діє як паперовий рецепт, так і електронний. Ми і раніше людям наголошували про це нововведення, тож деякі люди вже і раніше приходили з рецептом. До того ж, на антибіотики обов'язковий рецепт введений уже давно», - пояснила Яна Левчук, завідувачка аптеки «Волиньфарм».
Після березневого ажіотажу зараз паніки у лучан немає. Тож до запровадження електронного рецепту усі, здебільшого, ставляться спокійно.
Медичний директор Центру первинної медичної допомоги Віктор Пахарчук каже, що запровадження електронного рецепту краще організовує роботу як лікарів, так і пацієнтів.
«Люди звикли самостійної звертатися в аптеку, де фармацевт призначав лікування. Але лікування повинен призначати лікар. Пацієнт повинен звернутися до лікаря та отримати відповідне лікування», - пояснив він.
Відтак, запровадження рецепту на значний перелік препаратів - це, певною мірою, дисципліна та виховання пацієнтів. Аби отримати перший електронний рецепт, потрібно звернутися до лікаря. Для усіх наступних разів - достатньо телефонного дзвінка.
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Про це йдеться у сюжеті 12 каналу, пише ВСН.
Загалом ситуація у міських аптеках досить неоднозначна. Завідувачка однієї із них каже, що це лише початок нововведень. Але повільно і впевнено до цього потрібно звикати.
«Наразі з першого квітня такий адаптаційний період, перехідний, на час військового стану у країні. Тож діє як паперовий рецепт, так і електронний. Ми і раніше людям наголошували про це нововведення, тож деякі люди вже і раніше приходили з рецептом. До того ж, на антибіотики обов'язковий рецепт введений уже давно», - пояснила Яна Левчук, завідувачка аптеки «Волиньфарм».
Після березневого ажіотажу зараз паніки у лучан немає. Тож до запровадження електронного рецепту усі, здебільшого, ставляться спокійно.
Медичний директор Центру первинної медичної допомоги Віктор Пахарчук каже, що запровадження електронного рецепту краще організовує роботу як лікарів, так і пацієнтів.
«Люди звикли самостійної звертатися в аптеку, де фармацевт призначав лікування. Але лікування повинен призначати лікар. Пацієнт повинен звернутися до лікаря та отримати відповідне лікування», - пояснив він.
Відтак, запровадження рецепту на значний перелік препаратів - це, певною мірою, дисципліна та виховання пацієнтів. Аби отримати перший електронний рецепт, потрібно звернутися до лікаря. Для усіх наступних разів - достатньо телефонного дзвінка.
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