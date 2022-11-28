«Стоянку заборонено»: на проспекті Відродження встановили нові дорожні знаки

«Стоянку заборонено»: на проспекті Відродження встановили нові дорожні знаки
На проспекті Відродження у Луцьку з метою підвищення якості прибирання департаментом житлово-комунального господарства встановили дорожні знаки 3.35 «Стоянку заборонено» з табличками 7.4.4 «Час доби, протягом якого діє знак».

Про це повідомили на сторінці департаменту муніципальної варти у фейсбуці.

Відповідно до встановленої таблички під дорожнім знаком заборонено стоянку транспортних засобів щоденно з 22:00 – 06:00 год. Дія знаку поширюється на той бік дороги, на якому він встановлений, до найближчого перехрестя.

Штраф за стоянку у невизначені години відповідно до ч.1 ст. 122 КУпАП становить 340 грн.

«Стоянку заборонено»: на проспекті Відродження встановили нові дорожні знаки


Тож диспетчери відділу «Центр безпеки міста Луцьк» при виявленні фактів порушень вимог даних знаків направлятимуть склад авто ГШР для реагування на дані правопорушення.

Водіїв закликають до взаємоввічливості на дорозі, адже неправильно припарковане авто не тільки порушує ПДР, а і створює незручності комунальникам.

«Стоянку заборонено»: на проспекті Відродження встановили нові дорожні знаки
«Стоянку заборонено»: на проспекті Відродження встановили нові дорожні знаки

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Відродження, дорожній знак, муніципальна варта
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют у Луцьку 5 квітня
Сьогодні, 09:00
Окупанти посилюють оборону на Запоріжжі та Херсонщині. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 08:46
«Стоянку заборонено»: на проспекті Відродження встановили нові дорожні знаки
Сьогодні, 08:18
Чи продають у луцьких аптеках «Німесил» без рецепту. ВІДЕО
Сьогодні, 07:00
Чинні чи нові: які тарифи на електроенергію будуть у квітні
Сьогодні, 06:00
Схожі новини
Показали момент зіткнення автомобіля та мотоцикла в Луцьку Показали момент зіткнення автомобіля та мотоцикла в Луцьку
01 квітень, 16:00
У місті на Волині – новий керівник муніципальної варти У місті на Волині – новий керівник муніципальної варти
27 лютий, 12:17
Повідомили подробиці ДТП у Луцьку, під час якої водій збив на переході матір з дитиною Повідомили подробиці ДТП у Луцьку, під час якої водій збив на переході матір з дитиною
10 лютий, 21:34
У Луцьку на Відродження встановлять 39 камер спостереження У Луцьку на Відродження встановлять 39 камер спостереження
28 листопад, 2022, 13:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Завтра на Волині прощатимуться із загиблим Героєм Сергієм Неродою
Сьогодні, 09:15
 0
Захисники вже знищили понад 176 тисяч окупантів
Сьогодні, 09:10
 0
Курс валют у Луцьку 5 квітня
Сьогодні, 09:00
 0
Окупанти посилюють оборону на Запоріжжі та Херсонщині. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 08:46
 0
«Стоянку заборонено»: на проспекті Відродження встановили нові дорожні знаки
Сьогодні, 08:18
 0
Медіа
відео
1/8