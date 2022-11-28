«Стоянку заборонено»: на проспекті Відродження встановили нові дорожні знаки





Про це повідомили на сторінці



Відповідно до встановленої таблички під дорожнім знаком заборонено стоянку транспортних засобів щоденно з 22:00 – 06:00 год. Дія знаку поширюється на той бік дороги, на якому він встановлений, до найближчого перехрестя.



Штраф за стоянку у невизначені години відповідно до ч.1 ст. 122 КУпАП становить 340 грн.







Тож диспетчери відділу «Центр безпеки міста Луцьк» при виявленні фактів порушень вимог даних знаків направлятимуть склад авто ГШР для реагування на дані правопорушення.



Водіїв закликають до взаємоввічливості на дорозі, адже неправильно припарковане авто не тільки порушує ПДР, а і створює незручності комунальникам.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На проспекті Відродження у Луцьку з метою підвищення якості прибирання департаментом житлово-комунального господарства встановили дорожні знаки 3.35 «Стоянку заборонено» з табличками 7.4.4 «Час доби, протягом якого діє знак».Про це повідомили на сторінці департаменту муніципальної варти у фейсбуці.Відповідно до встановленої таблички під дорожнім знаком заборонено стоянку транспортних засобів щоденно з 22:00 – 06:00 год. Дія знаку поширюється на той бік дороги, на якому він встановлений, до найближчого перехрестя.Штраф за стоянку у невизначені години відповідно до ч.1 ст. 122 КУпАП становить 340 грн.Тож диспетчери відділу «Центр безпеки міста Луцьк» при виявленні фактів порушень вимог даних знаків направлятимуть склад авто ГШР для реагування на дані правопорушення.Водіїв закликають до взаємоввічливості на дорозі, адже неправильно припарковане авто не тільки порушує ПДР, а і створює незручності комунальникам.

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