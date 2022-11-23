Волиньрада ініціюює заборону діяльності УПЦ МП на території області





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З такою ініціативою вийшли фракції ПП «За майбутнє», ВО «Свобода» та ПП ВО «Батьківщина».



«Враховуючи значний суспільний резонанс, викликаний антидержавницькою позицією Української православної церкви московського патріархату в умовах повномасштабної війни, очільники фракцій звернулися до голови обласної ради з клопотанням про скликання у найкоротші терміни позачергової сесії Волиньради, на розгляд якої винести питання «Про зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та заборону діяльності УПЦ МП на території Волинської області», - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Депутати Волинської обласної ради звернулися до голови із клопотанням про заборону діяльності Української православної церкви.Про це повідомили у пресслужбі облради.З такою ініціативою вийшли фракції ПП «За майбутнє», ВО «Свобода» та ПП ВО «Батьківщина».«Враховуючи значний суспільний резонанс, викликаний антидержавницькою позицією Української православної церкви московського патріархату в умовах повномасштабної війни, очільники фракцій звернулися до голови обласної ради з клопотанням про скликання у найкоротші терміни позачергової сесії Волиньради, на розгляд якої винести питання «Про зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та заборону діяльності УПЦ МП на території Волинської області», - йдеться у повідомленні.

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