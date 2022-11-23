Волиньрада ініціюює заборону діяльності УПЦ МП на території області
Сьогодні, 15:30
Депутати Волинської обласної ради звернулися до голови із клопотанням про заборону діяльності Української православної церкви.
Про це повідомили у пресслужбі облради.
З такою ініціативою вийшли фракції ПП «За майбутнє», ВО «Свобода» та ПП ВО «Батьківщина».
«Враховуючи значний суспільний резонанс, викликаний антидержавницькою позицією Української православної церкви московського патріархату в умовах повномасштабної війни, очільники фракцій звернулися до голови обласної ради з клопотанням про скликання у найкоротші терміни позачергової сесії Волиньради, на розгляд якої винести питання «Про зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та заборону діяльності УПЦ МП на території Волинської області», - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі облради.
З такою ініціативою вийшли фракції ПП «За майбутнє», ВО «Свобода» та ПП ВО «Батьківщина».
«Враховуючи значний суспільний резонанс, викликаний антидержавницькою позицією Української православної церкви московського патріархату в умовах повномасштабної війни, очільники фракцій звернулися до голови обласної ради з клопотанням про скликання у найкоротші терміни позачергової сесії Волиньради, на розгляд якої винести питання «Про зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та заборону діяльності УПЦ МП на території Волинської області», - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині попрощалися із Героєм Олександром Ляшуком
Сьогодні, 16:14
Дуда анонсував передачу Україні ще чотирьох винищувачів МіГ-29
Сьогодні, 15:45
Волиньрада ініціюює заборону діяльності УПЦ МП на території області
Сьогодні, 15:30
ЗСУ успішно контратакували росіян біля Авдіївки, – ISW
Сьогодні, 15:07
Медіа