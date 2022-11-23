Волиньрада ініціюює заборону діяльності УПЦ МП на території області

Волиньрада ініціюює заборону діяльності УПЦ МП на території області
Депутати Волинської обласної ради звернулися до голови із клопотанням про заборону діяльності Української православної церкви.

Про це повідомили у пресслужбі облради.

З такою ініціативою вийшли фракції ПП «За майбутнє», ВО «Свобода» та ПП ВО «Батьківщина».

«Враховуючи значний суспільний резонанс, викликаний антидержавницькою позицією Української православної церкви московського патріархату в умовах повномасштабної війни, очільники фракцій звернулися до голови обласної ради з клопотанням про скликання у найкоротші терміни позачергової сесії Волиньради, на розгляд якої винести питання «Про зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та заборону діяльності УПЦ МП на території Волинської області», - йдеться у повідомленні.

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Теги: УПЦ МП, Волиньрада, заборона
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