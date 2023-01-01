ЗСУ успішно контратакували росіян біля Авдіївки, – ISW





Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), інформує



Українські сили, ймовірно, провели контратаку на північний схід від Авдіївки. Геолокаційні кадри, опубліковані 2 квітня, вказують на те, що українські сили, ймовірно, відбили позиції на північний захід від Новоселівки (17 км на північний схід від Авдіївки) і просунулися впритул до населеного пункту", - повідомили в Інституті.



При цьому в ISW зазначили, що наразі незрозуміло, чи то українські сили все ще утримують ці позиції, чи вони провели розвідувальну операцію і згодом залишили цей район.



Також аналітики твердять, що окупанти 4 квітня не проводили на заході Донеччини жодних підтверджених наземних атак.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Захисники України провели успішну контратаку біля Авдіївка на Донеччині, просунувшись впритул до населеного пункту.Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ Українські сили, ймовірно, провели контратаку на північний схід від Авдіївки. Геолокаційні кадри, опубліковані 2 квітня, вказують на те, що українські сили, ймовірно, відбили позиції на північний захід від Новоселівки (17 км на північний схід від Авдіївки) і просунулися впритул до населеного пункту", - повідомили в Інституті.При цьому в ISW зазначили, що наразі незрозуміло, чи то українські сили все ще утримують ці позиції, чи вони провели розвідувальну операцію і згодом залишили цей район.Також аналітики твердять, що окупанти 4 квітня не проводили на заході Донеччини жодних підтверджених наземних атак.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію