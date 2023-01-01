Військовому з Володимира просять присвоїти звання Героя України посмертно

Військовому з Володимира просять присвоїти звання Героя України посмертно
На сайті офісу президента України зареєстрували петицію про присвоєння почесного звання «Героя України» Мельницькому Андрію Руслановичу (посмертно). Військовий проживав у Володимирі.

Про це пише БУГ.

Нагадаємо, під час виконання бойового завдання поблизу Бахмута наприкінці грудня минулого року загинув 27-річний володимирчанин Андрій Мельницький. Попрощалися із загиблим героєм у рідному місті в останній день 2022 року.

Петицію 3-го квітня зареєструвала його дружина Валентина Мельницька. Станом на 5-те квітня вона назбирала 2313 голосів із 25 тисяч необхідних.

“Шановний пане Президенте, просимо Вас присвоїти заслужене і почесне звання Героя України (посмертно) старшому солдату 63-тьої окремої механізованої бригади (63 ОМБр) 107 батальйон військ ЗСУ Мельницькому Андрію Руслановичу 25.11.1995 р.н., який героїчно загинув 25 грудня 2022 р. під час запеклих боїв на Донеччині у м. Бахмут, захищаючи незалежність та цілісність України”, – йдеться у документі.

Мельницький Андрій Русланович був справжнім патріотом, який не лише словом, а й ділом доводив свою любов до України. З початку повномасштабного вторгнення військ противника, Мельницький Андрій, не вагаючись, 24.02.2022р.добровольцем пішов на захист Української землі. Герой без вагань став на захист Батьківщини, і перебував у найзапекліших точках східного напрямку оборони країни (Херсонської та Донецької області).

У петиції розповідають, що 25 грудня, побачивши ворогів, Мельницький Андрій вийшов оглянути позиції, і побачив росіян, які наближались. Він встиг повідомити про небезпеку побратимів!.. і розпочав бій, під час якого отримав смертельне поранення, пекельний бій, який, на жаль, став для Мельницького Андрія останнім. Приблизно о 13:30, під час виконання бойових завдань, від смертельних поранень героїчно загинув старший солдат Мельницький Андрій Русланович. У мирному житті він був прекрасним чоловіком та турботливим татом.

Щоб підписати петицію про присвоєння Героя України Андрію Мельницькому, голосуйте за посиланням.

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Теги: Мельницький, Герой України, петиція
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