Військовому з Володимира просять присвоїти звання Героя України посмертно

Мельницькому Андрію Руслановичу (посмертно). Військовий проживав у Володимирі.



Про це пише



Нагадаємо, під час виконання бойового завдання поблизу Бахмута наприкінці грудня минулого року



Петицію 3-го квітня зареєструвала його дружина Валентина Мельницька. Станом на 5-те квітня вона назбирала 2313 голосів із 25 тисяч необхідних.



“Шановний пане Президенте, просимо Вас присвоїти заслужене і почесне звання Героя України (посмертно) старшому солдату 63-тьої окремої механізованої бригади (63 ОМБр) 107 батальйон військ ЗСУ Мельницькому Андрію Руслановичу 25.11.1995 р.н., який героїчно загинув 25 грудня 2022 р. під час запеклих боїв на Донеччині у м. Бахмут, захищаючи незалежність та цілісність України”, – йдеться у документі.



Мельницький Андрій Русланович був справжнім патріотом, який не лише словом, а й ділом доводив свою любов до України. З початку повномасштабного вторгнення військ противника, Мельницький Андрій, не вагаючись, 24.02.2022р.добровольцем пішов на захист Української землі. Герой без вагань став на захист Батьківщини, і перебував у найзапекліших точках східного напрямку оборони країни (Херсонської та Донецької області).



У петиції розповідають, що 25 грудня, побачивши ворогів, Мельницький Андрій вийшов оглянути позиції, і побачив росіян, які наближались. Він встиг повідомити про небезпеку побратимів!.. і розпочав бій, під час якого отримав смертельне поранення, пекельний бій, який, на жаль, став для Мельницького Андрія останнім. Приблизно о 13:30, під час виконання бойових завдань, від смертельних поранень героїчно загинув старший солдат Мельницький Андрій Русланович. У мирному житті він був прекрасним чоловіком та турботливим татом.



Щоб підписати петицію про присвоєння Героя України Андрію Мельницькому, голосуйте за

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На сайті офісу президента України зареєстрували петицію про присвоєння почесного звання «Героя України»(посмертно). Військовий проживав у Володимирі.Про це пише БУГ Нагадаємо, під час виконання бойового завдання поблизу Бахмута наприкінці грудня минулого року загинув 27-річний володимирчанин Андрій Мельницький . Попрощалися із загиблим героєм у рідному місті в останній день 2022 року.Петицію 3-го квітня зареєструвала його дружина Валентина Мельницька. Станом на 5-те квітня вона назбирала 2313 голосів із 25 тисяч необхідних.“Шановний пане Президенте, просимо Вас присвоїти заслужене і почесне звання Героя України (посмертно) старшому солдату 63-тьої окремої механізованої бригади (63 ОМБр) 107 батальйон військ ЗСУ Мельницькому Андрію Руслановичу 25.11.1995 р.н., який героїчно загинув 25 грудня 2022 р. під час запеклих боїв на Донеччині у м. Бахмут, захищаючи незалежність та цілісність України”, – йдеться у документі.Мельницький Андрій Русланович був справжнім патріотом, який не лише словом, а й ділом доводив свою любов до України. З початку повномасштабного вторгнення військ противника, Мельницький Андрій, не вагаючись, 24.02.2022р.добровольцем пішов на захист Української землі. Герой без вагань став на захист Батьківщини, і перебував у найзапекліших точках східного напрямку оборони країни (Херсонської та Донецької області).У петиції розповідають, що 25 грудня, побачивши ворогів, Мельницький Андрій вийшов оглянути позиції, і побачив росіян, які наближались. Він встиг повідомити про небезпеку побратимів!.. і розпочав бій, під час якого отримав смертельне поранення, пекельний бій, який, на жаль, став для Мельницького Андрія останнім. Приблизно о 13:30, під час виконання бойових завдань, від смертельних поранень героїчно загинув старший солдат Мельницький Андрій Русланович. У мирному житті він був прекрасним чоловіком та турботливим татом.Щоб підписати петицію про присвоєння Героя України Андрію Мельницькому, голосуйте за посиланням

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