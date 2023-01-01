У Луцьку попрощалися з загиблими на Донеччині Олегом Хрищуком і Тарасом Брайловським

У Луцьку попрощалися з загиблими на Донеччині Олегом Хрищуком і Тарасом Брайловським
У Кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку 5 квітня відспівали загиблих у військовослужбовців Олега Хрищука та Тараса Брайловського.

Обоє бійців загинули 1 квітня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Хромове Донецької області, пише Суспільне.

Лучанину Олегу Хрищуку був 41 рік. Чоловіка призвали на службу в гранатометне відділення роти вогневої підтримки.
У Луцьку попрощалися з загиблими на Донеччині Олегом Хрищуком і Тарасом Брайловським

"Хочеться, щоб його запам’ятали добрим. Щирим, веселим хлопцем. Я з Олегом прислужив багато часу в одному взводі, він був відповідальним та чесним, на кого можна завжди покластися", – розповів Суспільному військовослужбовець Григорій Гірін, який служив разом із Олегом.

Лучанину Тарасу Брайловському теж був 41 рік. Як розповів знайомий Тараса Олександр Федоров, лучанин був у війську з перших днів повномасштабної війни: "Це була дуже добра людина, весь час рвався у бій на передову, казав коли вже його туди переведуть, хотів воювати, допомагати, бо ж хлопці потребують ротації".
У Луцьку попрощалися з загиблими на Донеччині Олегом Хрищуком і Тарасом Брайловським

Лучани проводжали загиблих на війні стоячи на колінах. Ховатимуть полеглих воїнів на міському кладовищі у селі Гаразджа.
У Луцьку попрощалися з загиблими на Донеччині Олегом Хрищуком і Тарасом Брайловським
У Луцьку попрощалися з загиблими на Донеччині Олегом Хрищуком і Тарасом Брайловським

Також 5 квітня у храмі Різдва Пресвятої Богородиці села Полонка прощаються з ще одним бійцем, який теж загинув 1 квітня на Донеччині, 46-річим Ігорем Дзіхом.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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