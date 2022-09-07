На Волині розшукують безвісти зниклу 65-річну жінку
Сьогодні, 13:10
Поліція розшукує безвісти зниклу 65-річну жительку села Кричевичі Колоджненської громади Ковельського району Марію Миколаївну Гаврилюк.
Про це повідомили на сторінці Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області у фейсбуці.
Марія Миколаївна Гаврилюк востаннє виходила на зв’язок в неділю 2 квітня.
Була одягнена: у червону куртку, чорні штани, взуття синього кольору.
Прикмети: зріст 165, худорлявої тілобудови, короткострижена, русявий колір волосся, особливі прикмети відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на сторінці Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області у фейсбуці.
Марія Миколаївна Гаврилюк востаннє виходила на зв’язок в неділю 2 квітня.
Була одягнена: у червону куртку, чорні штани, взуття синього кольору.
Прикмети: зріст 165, худорлявої тілобудови, короткострижена, русявий колір волосся, особливі прикмети відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку попрощалися з загиблими на Донеччині Олегом Хрищуком і Тарасом Брайловським
Сьогодні, 13:40
Судитимуть волинянина, який п’яним збив двох 16-річних дівчат
Сьогодні, 13:25
На Волині розшукують безвісти зниклу 65-річну жінку
Сьогодні, 13:10
Зеленський і Дуда зустрілись у Варшаві
Сьогодні, 12:45
Медіа