На Волині розшукують безвісти зниклу 65-річну жінку

На Волині розшукують безвісти зниклу 65-річну жінку
Поліція розшукує безвісти зниклу 65-річну жительку села Кричевичі Колоджненської громади Ковельського району Марію Миколаївну Гаврилюк.

Про це повідомили на сторінці Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області у фейсбуці.

Марія Миколаївна Гаврилюк востаннє виходила на зв’язок в неділю 2 квітня.

Була одягнена: у червону куртку, чорні штани, взуття синього кольору.

Прикмети: зріст 165, худорлявої тілобудови, короткострижена, русявий колір волосся, особливі прикмети відсутні.

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Теги: розшук, жінка, Гаврилюк
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