На Волині розшукують безвісти зниклу 65-річну жінку

Марію Миколаївну Гаврилюк.



Про це повідомили на сторінці Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області у фейсбуці.



Марія Миколаївна Гаврилюк востаннє виходила на зв’язок в неділю 2 квітня.



Була одягнена: у червону куртку, чорні штани, взуття синього кольору.



Прикмети: зріст 165, худорлявої тілобудови, короткострижена, русявий колір волосся, особливі прикмети відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліція розшукує безвісти зниклу 65-річну жительку села Кричевичі Колоджненської громади Ковельського районуПро це повідомили на сторінці Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області у фейсбуці.Марія Миколаївна Гаврилюк востаннє виходила на зв’язок в неділю 2 квітня.Була одягнена: у червону куртку, чорні штани, взуття синього кольору.Прикмети: зріст 165, худорлявої тілобудови, короткострижена, русявий колір волосся, особливі прикмети відсутні.

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