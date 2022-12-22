Зеленський і Дуда зустрілись у Варшаві

Анджей Дуда зустрів у Варшаві президента України Володимира Зеленського, який прибув до польської столиці разом з дружиною Оленою.



Як повідомляє



Президент Дуда разом з дружиною Агатою привітали подружжя Зеленських у президентському палаці.



Церемонія зустрічі пройшла з військовими почестями та з оркестром.



Згідно з планом візиту, лідери двох країн проведуть переговори у президентському палаці. Опісля відбудуться переговори у складі делегацій.



Теми переговорів - військова допомога Україні, післявоєнна відбудова та шлях України до Європейського Союзу і НАТО, а також історичні питання.



О 18:00 заплановано спільний виступ Анджея Дуди і Володимира Зеленського.



Це перший офіційний візит Зеленського до Варшави за час повномасштабної війни. Окрім того, президенти України і Польщі двічі перетиналися "у робочому режимі" в Жешуві - у грудні 2022-го і в лютому 2023 року.



Досі за час повномасштабної війни президент України лише двічі виїздив за кордон – для візиту до Вашингтона та однією поїздкою до Лондона, Парижа і Брюсселя.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Польщізустрів у Варшаві президента України, який прибув до польської столиці разом з дружиноюЯк повідомляє "Європейська правда" , церемонію зустрічі транслював онлайн Офіс президента України.Президент Дуда разом з дружиноюпривітали подружжя Зеленських у президентському палаці.Церемонія зустрічі пройшла з військовими почестями та з оркестром.Згідно з планом візиту, лідери двох країн проведуть переговори у президентському палаці. Опісля відбудуться переговори у складі делегацій.Теми переговорів - військова допомога Україні, післявоєнна відбудова та шлях України до Європейського Союзу і НАТО, а також історичні питання.О 18:00 заплановано спільний виступ Анджея Дуди і Володимира Зеленського.Це перший офіційний візит Зеленського до Варшави за час повномасштабної війни. Окрім того, президенти України і Польщі двічі перетиналися "у робочому режимі" в Жешуві - у грудні 2022-го і в лютому 2023 року.Досі за час повномасштабної війни президент України лише двічі виїздив за кордон – для візиту до Вашингтона та однією поїздкою до Лондона, Парижа і Брюсселя.

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