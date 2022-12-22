Зеленський і Дуда зустрілись у Варшаві

Зеленський і Дуда зустрілись у Варшаві
Президент Польщі Анджей Дуда зустрів у Варшаві президента України Володимира Зеленського, який прибув до польської столиці разом з дружиною Оленою.

Як повідомляє "Європейська правда", церемонію зустрічі транслював онлайн Офіс президента України.

Президент Дуда разом з дружиною Агатою привітали подружжя Зеленських у президентському палаці.

Церемонія зустрічі пройшла з військовими почестями та з оркестром.

Згідно з планом візиту, лідери двох країн проведуть переговори у президентському палаці. Опісля відбудуться переговори у складі делегацій.

Теми переговорів - військова допомога Україні, післявоєнна відбудова та шлях України до Європейського Союзу і НАТО, а також історичні питання.

О 18:00 заплановано спільний виступ Анджея Дуди і Володимира Зеленського.

Це перший офіційний візит Зеленського до Варшави за час повномасштабної війни. Окрім того, президенти України і Польщі двічі перетиналися "у робочому режимі" в Жешуві - у грудні 2022-го і в лютому 2023 року.

Досі за час повномасштабної війни президент України лише двічі виїздив за кордон – для візиту до Вашингтона та однією поїздкою до Лондона, Парижа і Брюсселя.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Дуда, Зеленський
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині розшукують безвісти зниклу 65-річну жінку
Сьогодні, 13:10
Командиру з Житомирщини, який побив строковика, загрожує до 12 років в'язниці
Сьогодні, 13:00
Зеленський і Дуда зустрілись у Варшаві
Сьогодні, 12:45
Бухгалтерку міськради на Волині судять за службову недбалість
Сьогодні, 12:35
Українські газовики та фонд «Повернись живим» збирають кошти на придбання тренажера протитанкового ракетного комплексу для ЗСУ
Сьогодні, 12:23
Схожі новини
Зеленський прибув з офіційним візитом до Польщі Зеленський прибув з офіційним візитом до Польщі
Сьогодні, 09:41
Зеленський зустрівся з Дудою перед поверненням до України Зеленський зустрівся з Дудою перед поверненням до України
22 грудень, 2022, 17:22
Зеленський і лідери чотирьох країн приїхали до Бучі Зеленський і лідери чотирьох країн приїхали до Бучі
31 березень, 14:55
Зеленський анонсував активніші дії України на передовій. ВІДЕО Зеленський анонсував активніші дії України на передовій. ВІДЕО
30 березень, 04:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку попрощалися з загиблими на Донеччині Олегом Хрищуком і Тарасом Брайловським
Сьогодні, 13:40
 0
Судитимуть волинянина, який п’яним збив двох 16-річних дівчат
Сьогодні, 13:25
 0
На Волині розшукують безвісти зниклу 65-річну жінку
Сьогодні, 13:10
 0
Командиру з Житомирщини, який побив строковика, загрожує до 12 років в'язниці
Сьогодні, 13:00
 0
Зеленський і Дуда зустрілись у Варшаві
Сьогодні, 12:45
 0
Медіа
відео
1/8