Командиру з Житомирщини, який побив строковика, загрожує до 12 років в'язниці

Командиру з Житомирщини, який побив строковика, загрожує до 12 років в'язниці
Перед судом постане командир взводу з Житомирщини, який «виховував» солдата кулаками.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо командира взводу однієї з військових частин Житомирщини, який застосував фізичну силу до підлеглого.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Інцидент трапився 11 березня 2023. Молодший лейтенант вирішив «провчити» солдата-строковика, який нібито перебував на військовій службі в стані алкогольного сп’яніння. Проте замість правових методів впливу він вирішив застосувати силу. Командир завдав юнаку кілька ударів по тулубу. В результаті потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження.

«Виховна бесіда» потрапила на відео, яке було оприлюднено у мережі Інтернет.

15 березня 2023 року військовому було повідомлено про підозру та відсторонено від займаної посади. Молодший лейтенант свою провину визнав.

Він обвинувачується у застосуванні насильства щодо підлеглого, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Процесуальне керівництво здійснює Житомирська спеціалізована прокуратура у сфері оборони.

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Теги: Строковик, офіцер, побиття
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