Командиру з Житомирщини, який побив строковика, загрожує до 12 років в'язниці





Про це



Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо командира взводу однієї з військових частин Житомирщини, який застосував фізичну силу до підлеглого.



Обвинувальний акт направлено до суду.



Інцидент трапився 11 березня 2023. Молодший лейтенант вирішив «провчити» солдата-строковика, який нібито перебував на військовій службі в стані алкогольного сп’яніння. Проте замість правових методів впливу він вирішив застосувати силу. Командир завдав юнаку кілька ударів по тулубу. В результаті потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження.



«Виховна бесіда» потрапила на відео, яке було оприлюднено у мережі Інтернет.



15 березня 2023 року військовому було повідомлено про підозру та відсторонено від займаної посади. Молодший лейтенант свою провину визнав.



Він обвинувачується у застосуванні насильства щодо підлеглого, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України).



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.



Процесуальне керівництво здійснює Житомирська спеціалізована прокуратура у сфері оборони.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Перед судом постане командир взводу з Житомирщини, який «виховував» солдата кулаками Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо командира взводу однієї з військових частин Житомирщини, який застосував фізичну силу до підлеглого.Обвинувальний акт направлено до суду.Інцидент трапився 11 березня 2023. Молодший лейтенант вирішив «провчити» солдата-строковика, який нібито перебував на військовій службі в стані алкогольного сп’яніння. Проте замість правових методів впливу він вирішив застосувати силу. Командир завдав юнаку кілька ударів по тулубу. В результаті потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження.«Виховна бесіда» потрапила на відео, яке було оприлюднено у мережі Інтернет.15 березня 2023 року військовому було повідомлено про підозру та відсторонено від займаної посади. Молодший лейтенант свою провину визнав.Він обвинувачується у застосуванні насильства щодо підлеглого, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України).Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.Процесуальне керівництво здійснює Житомирська спеціалізована прокуратура у сфері оборони.

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