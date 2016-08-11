Командиру з Житомирщини, який побив строковика, загрожує до 12 років в'язниці
Сьогодні, 13:00
Перед судом постане командир взводу з Житомирщини, який «виховував» солдата кулаками.
Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.
Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо командира взводу однієї з військових частин Житомирщини, який застосував фізичну силу до підлеглого.
Обвинувальний акт направлено до суду.
Інцидент трапився 11 березня 2023. Молодший лейтенант вирішив «провчити» солдата-строковика, який нібито перебував на військовій службі в стані алкогольного сп’яніння. Проте замість правових методів впливу він вирішив застосувати силу. Командир завдав юнаку кілька ударів по тулубу. В результаті потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження.
«Виховна бесіда» потрапила на відео, яке було оприлюднено у мережі Інтернет.
15 березня 2023 року військовому було повідомлено про підозру та відсторонено від займаної посади. Молодший лейтенант свою провину визнав.
Він обвинувачується у застосуванні насильства щодо підлеглого, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.
Процесуальне керівництво здійснює Житомирська спеціалізована прокуратура у сфері оборони.
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Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.
Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо командира взводу однієї з військових частин Житомирщини, який застосував фізичну силу до підлеглого.
Обвинувальний акт направлено до суду.
Інцидент трапився 11 березня 2023. Молодший лейтенант вирішив «провчити» солдата-строковика, який нібито перебував на військовій службі в стані алкогольного сп’яніння. Проте замість правових методів впливу він вирішив застосувати силу. Командир завдав юнаку кілька ударів по тулубу. В результаті потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження.
«Виховна бесіда» потрапила на відео, яке було оприлюднено у мережі Інтернет.
15 березня 2023 року військовому було повідомлено про підозру та відсторонено від займаної посади. Молодший лейтенант свою провину визнав.
Він обвинувачується у застосуванні насильства щодо підлеглого, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.
Процесуальне керівництво здійснює Житомирська спеціалізована прокуратура у сфері оборони.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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