Командир взводу, який побив солдата на Житомирщині, отримав підозру





Про це



«Виховна бесіда» із солдатом відбулась начебто, за те, що той був напідпитку. Офіцер побив його руками та ногами, солдат отримав легкі тілесні ушкодження.



Після оприлюднення відео з побиттям у мережі Інтернет, ДБР порушило кримінальне провадження. Військовий визнав свою провину.



Наразі, молодшому лейтенанту повідомлено про підозру за фактом перевищення службових повноважень, вчинені в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.



Командира відсторонено від посади на час розслідування.



Йому може загрожувати до 12 років позбавлення волі.



Процесуальне керівництво здійснює Житомирська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Працівники ДБР повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень командиру взводу однієї з військових частин Житомирщини. Молодший лейтенант п обив солдата-строковика в навчальному центрі Про це повідомляє Держбюро розслідувань.«Виховна бесіда» із солдатом відбулась начебто, за те, що той був напідпитку. Офіцер побив його руками та ногами, солдат отримав легкі тілесні ушкодження.Після оприлюднення відео з побиттям у мережі Інтернет, ДБР порушило кримінальне провадження. Військовий визнав свою провину.Наразі, молодшому лейтенанту повідомлено про підозру за фактом перевищення службових повноважень, вчинені в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.Командира відсторонено від посади на час розслідування.Йому може загрожувати до 12 років позбавлення волі.Процесуальне керівництво здійснює Житомирська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері.

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