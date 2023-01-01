Відомого фотографа та військового з Волині Максима Бурду посмертно нагородили орденом

Відомого фотографа та військового з Волині Максима Бурду посмертно нагородили орденом
Орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) нагородили відомого фотографа за Волині Максима Бурду, який служив у лавах ЗСУ.

Про це йдеться в указі Президента України.

«Нагородити орденом «За мужність» ІІІ ступеня солдата БУРДУ Максима Едуардовича (посмертно)», - йдеться в указі.

Нагадаємо, Максим Бурда з перших днів повномасштабного вторгнення захищав Україну від ворога, спочатку у лавах тероборони, а потім у складі 3-ї Окремої Штурмової Бригади.

Він загинув під час виконання бойового завдання 26 січня під Бахмутом.

У США хочуть організувати виставку фоторобіт загиблого Героя.

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Теги: Бурда, фотограф, Ковель, нагородили орденом посмертно
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