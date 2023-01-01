Відомого фотографа та військового з Волині Максима Бурду посмертно нагородили орденом
Сьогодні, 11:25
Орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) нагородили відомого фотографа за Волині Максима Бурду, який служив у лавах ЗСУ.
Про це йдеться в указі Президента України.
«Нагородити орденом «За мужність» ІІІ ступеня солдата БУРДУ Максима Едуардовича (посмертно)», - йдеться в указі.
Нагадаємо, Максим Бурда з перших днів повномасштабного вторгнення захищав Україну від ворога, спочатку у лавах тероборони, а потім у складі 3-ї Окремої Штурмової Бригади.
Він загинув під час виконання бойового завдання 26 січня під Бахмутом.
У США хочуть організувати виставку фоторобіт загиблого Героя.
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Про це йдеться в указі Президента України.
«Нагородити орденом «За мужність» ІІІ ступеня солдата БУРДУ Максима Едуардовича (посмертно)», - йдеться в указі.
Нагадаємо, Максим Бурда з перших днів повномасштабного вторгнення захищав Україну від ворога, спочатку у лавах тероборони, а потім у складі 3-ї Окремої Штурмової Бригади.
Він загинув під час виконання бойового завдання 26 січня під Бахмутом.
У США хочуть організувати виставку фоторобіт загиблого Героя.
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