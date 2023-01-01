«ПОЧАЛОСЬ», або як вами маніпулюють Телеграм-канали
Сьогодні, 11:11
Мабуть, про «радар ракет», який відслідковує напрямок руху ворожих цілей, чули уже всі. Та і додатком всі давно вже би користувалися, якби не одне «але». Такого застосунку не існує.
Отже, дізнатися, куди летить ракета в Україні поки не можна.
Насправді все дуже просто: для того, аби завантажити так званий «застосунок» (повторимо: його не існує), треба підписатися на Телеграм-канал. Отже, у такий спосіб пабліки просто нарощують аудиторію.
Спекуляція на темі війни – чи не найгірше, але, як показує досвід, це мало кого зупиняє. Аудиторія = гроші.
Відписуються, але не всі. Хтось просто забуває, а хтось не вміє, бо слова «покинути канал» від читачів і читачок «ховаються». Як це зробити – показуємо.
Спершу у пошуковику введіть назву спільноти, яку хочете залишити. Наприклад, «Чорний лист» (до речі, дуже рекомендуємо).
Перейдіть на канал, далі натисніть на головне фото (зверху з правого боку) і «покинути канал».
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З комп'ютера відписатися простіше. Спершу шукаємо (не)бажаний канал, натискаємо на нього. Далі – на три крапки.
«Розпочалось», «терміново», «щойно повідомили про рух колон». Вас повинен насторожити емоційний, крикливий заголовок, який містить слова «ШОК», «жахливі подробиці» тощо.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: УПІЙМАТИ ФЕЙК: 10 способів розпізнати недостовірну інформацію в інтернеті
Щодо руху колон – пояснюємо. Так, в країні – війна, і техніка має властивість рухатися. Щоправда, будь-яка сміттярка таку «сенсацію» видала би за унікальний контент, а не як у цьому випадку: сміттярка рекламує сміттярку.
Мораль: «не робіть» гроші низькопробним Телеграм-каналам, підписавшись на чергову сміттярку, яка «знає» куди летить ракета. Фільтруйте підписки та інформацію, яку споживаєте. Медіаграмотні українці – поразка росії.
Публікація створена у межах проєкту «Посилення роботи медіа у боротьбі з ворожими наративами та інформаційними вкидами на території прикордонної із Білоруссю Волині», який реалізовує ГО «Інформація в чистому вигляді» у партнерстві з інформаційним агентством ВолиньPost за фінансової підтримки Чорноморського Фонду регіонального співробітництва – проєкту Німецького фонду Маршалла.
Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю ГО «Інформація в чистому вигляді» і не обов’язково відображає позицію Чорноморського Фонду регіонального співробітництва – проєкту Німецького фонду Маршалла.
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Отже, дізнатися, куди летить ракета в Україні поки не можна.
Окей. Навіщо це Телеграм-каналам?
Насправді все дуже просто: для того, аби завантажити так званий «застосунок» (повторимо: його не існує), треба підписатися на Телеграм-канал. Отже, у такий спосіб пабліки просто нарощують аудиторію.
Спекуляція на темі війни – чи не найгірше, але, як показує досвід, це мало кого зупиняє. Аудиторія = гроші.
Якщо люди побачили, що їх обманули, чого не відписуються відразу?
Відписуються, але не всі. Хтось просто забуває, а хтось не вміє, бо слова «покинути канал» від читачів і читачок «ховаються». Як це зробити – показуємо.
Спершу у пошуковику введіть назву спільноти, яку хочете залишити. Наприклад, «Чорний лист» (до речі, дуже рекомендуємо).
Перейдіть на канал, далі натисніть на головне фото (зверху з правого боку) і «покинути канал».
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Чому і від яких Телеграм-каналів волинянам треба відписатися
З комп'ютера відписатися простіше. Спершу шукаємо (не)бажаний канал, натискаємо на нього. Далі – на три крапки.
А крім «радару», як іще маніпулюють в телеграмі?
«Розпочалось», «терміново», «щойно повідомили про рух колон». Вас повинен насторожити емоційний, крикливий заголовок, який містить слова «ШОК», «жахливі подробиці» тощо.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: УПІЙМАТИ ФЕЙК: 10 способів розпізнати недостовірну інформацію в інтернеті
Щодо руху колон – пояснюємо. Так, в країні – війна, і техніка має властивість рухатися. Щоправда, будь-яка сміттярка таку «сенсацію» видала би за унікальний контент, а не як у цьому випадку: сміттярка рекламує сміттярку.
Мораль: «не робіть» гроші низькопробним Телеграм-каналам, підписавшись на чергову сміттярку, яка «знає» куди летить ракета. Фільтруйте підписки та інформацію, яку споживаєте. Медіаграмотні українці – поразка росії.
Публікація створена у межах проєкту «Посилення роботи медіа у боротьбі з ворожими наративами та інформаційними вкидами на території прикордонної із Білоруссю Волині», який реалізовує ГО «Інформація в чистому вигляді» у партнерстві з інформаційним агентством ВолиньPost за фінансової підтримки Чорноморського Фонду регіонального співробітництва – проєкту Німецького фонду Маршалла.
Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю ГО «Інформація в чистому вигляді» і не обов’язково відображає позицію Чорноморського Фонду регіонального співробітництва – проєкту Німецького фонду Маршалла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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