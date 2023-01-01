«ПОЧАЛОСЬ», або як вами маніпулюють Телеграм-канали

«ПОЧАЛОСЬ», або як вами маніпулюють Телеграм-канали
Мабуть, про «радар ракет», який відслідковує напрямок руху ворожих цілей, чули уже всі. Та і додатком всі давно вже би користувалися, якби не одне «але». Такого застосунку не існує.

Отже, дізнатися, куди летить ракета в Україні поки не можна.

Окей. Навіщо це Телеграм-каналам?


Насправді все дуже просто: для того, аби завантажити так званий «застосунок» (повторимо: його не існує), треба підписатися на Телеграм-канал. Отже, у такий спосіб пабліки просто нарощують аудиторію.

«ПОЧАЛОСЬ», або як вами маніпулюють Телеграм-канали

Спекуляція на темі війни – чи не найгірше, але, як показує досвід, це мало кого зупиняє. Аудиторія = гроші.

Якщо люди побачили, що їх обманули, чого не відписуються відразу?


Відписуються, але не всі. Хтось просто забуває, а хтось не вміє, бо слова «покинути канал» від читачів і читачок «ховаються». Як це зробити – показуємо.

Спершу у пошуковику введіть назву спільноти, яку хочете залишити. Наприклад, «Чорний лист» (до речі, дуже рекомендуємо).

Перейдіть на канал, далі натисніть на головне фото (зверху з правого боку) і «покинути канал».

«ПОЧАЛОСЬ», або як вами маніпулюють Телеграм-канали
«ПОЧАЛОСЬ», або як вами маніпулюють Телеграм-канали


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З комп'ютера відписатися простіше. Спершу шукаємо (не)бажаний канал, натискаємо на нього. Далі – на три крапки.
«ПОЧАЛОСЬ», або як вами маніпулюють Телеграм-канали


А крім «радару», як іще маніпулюють в телеграмі?


«Розпочалось», «терміново», «щойно повідомили про рух колон». Вас повинен насторожити емоційний, крикливий заголовок, який містить слова «ШОК», «жахливі подробиці» тощо.

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Щодо руху колон – пояснюємо. Так, в країні – війна, і техніка має властивість рухатися. Щоправда, будь-яка сміттярка таку «сенсацію» видала би за унікальний контент, а не як у цьому випадку: сміттярка рекламує сміттярку.


Мораль: «не робіть» гроші низькопробним Телеграм-каналам, підписавшись на чергову сміттярку, яка «знає» куди летить ракета. Фільтруйте підписки та інформацію, яку споживаєте. Медіаграмотні українці – поразка росії.

Публікація створена у межах проєкту «Посилення роботи медіа у боротьбі з ворожими наративами та інформаційними вкидами на території прикордонної із Білоруссю Волині», який реалізовує ГО «Інформація в чистому вигляді» у партнерстві з інформаційним агентством ВолиньPost за фінансової підтримки Чорноморського Фонду регіонального співробітництва – проєкту Німецького фонду Маршалла.

Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю ГО «Інформація в чистому вигляді» і не обов’язково відображає позицію Чорноморського Фонду регіонального співробітництва – проєкту Німецького фонду Маршалла.

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Теги: Телеграм-канал, маніпуляція, медіаграмотність, радар, варте уваги
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