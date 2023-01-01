«ПОЧАЛОСЬ», або як вами маніпулюють Телеграм-канали

Окей. Навіщо це Телеграм-каналам?

Якщо люди побачили, що їх обманули, чого не відписуються відразу?

А крім «радару», як іще маніпулюють в телеграмі?

Мабуть, про «радар ракет», який відслідковує напрямок руху ворожих цілей, чули уже всі. Та і додатком всі давно вже би користувалися, якби не одне «але».Отже, дізнатися, куди летить ракета в Україні поки не можна.Насправді все дуже просто: для того, аби завантажити так званий «застосунок» (повторимо: його не існує), треба підписатися на Телеграм-канал. Отже, у такий спосіб пабліки просто нарощують аудиторію.Спекуляція на темі війни – чи не найгірше, але, як показує досвід, це мало кого зупиняє. Аудиторія = гроші.Відписуються, але не всі. Хтось просто забуває, а хтось не вміє, бо слова «покинути канал» від читачів і читачок «ховаються». Як це зробити – показуємо.Спершу у пошуковику введіть назву спільноти, яку хочете залишити. Наприклад, «Чорний лист» (до речі, дуже рекомендуємо).Перейдіть на канал, далі натисніть на головне фото (зверху з правого боку) і «покинути канал».З комп'ютера відписатися простіше. Спершу шукаємо (не)бажаний канал, натискаємо на нього. Далі – на три крапки.«Розпочалось», «терміново», «щойно повідомили про рух колон». Вас повинен насторожити емоційний, крикливий заголовок, який містить слова «ШОК», «жахливі подробиці» тощо.Щодо руху колон – пояснюємо. Так, в країні – війна, і техніка має властивість рухатися. Щоправда, будь-яка сміттярка таку «сенсацію» видала би за унікальний контент, а не як у цьому випадку: сміттярка рекламує сміттярку.«не робіть» гроші низькопробним Телеграм-каналам, підписавшись на чергову сміттярку, яка «знає» куди летить ракета. Фільтруйте підписки та інформацію, яку споживаєте.