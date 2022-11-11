У Луцькому районі у ДТП загинув 32-річний водій: повідомили деталі аварії





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Внаслідок автопригоди загинув 32-річний водій автомобіля «Ford Focus». Водія та пасажирку «Renault Kangoo» із травмами доставили до лікарні.



На місці працює слідчо-оперативна група Головного управління Національної поліції у Волинській області.



Відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Під час розслідування будуть з’ясовані усі причини та обставини автопригоди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні вранці, 16 березня, близько 8:30, на автодорозі у селі Кременець Луцького району відбулося зіткнення автомобілів «Ford Focus» та «Renault Kangoo» Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Внаслідок автопригоди загинув 32-річний водій автомобіля «Ford Focus». Водія та пасажирку «Renault Kangoo» із травмами доставили до лікарні.На місці працює слідчо-оперативна група Головного управління Національної поліції у Волинській області.Відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Під час розслідування будуть з’ясовані усі причини та обставини автопригоди.

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