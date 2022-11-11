У Луцькому районі у ДТП загинув 32-річний водій: повідомили деталі аварії

У Луцькому районі у ДТП загинув 32-річний водій: повідомили деталі аварії
Сьогодні вранці, 16 березня, близько 8:30, на автодорозі у селі Кременець Луцького району відбулося зіткнення автомобілів «Ford Focus» та «Renault Kangoo».

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Внаслідок автопригоди загинув 32-річний водій автомобіля «Ford Focus». Водія та пасажирку «Renault Kangoo» із травмами доставили до лікарні.

На місці працює слідчо-оперативна група Головного управління Національної поліції у Волинській області.
У Луцькому районі у ДТП загинув 32-річний водій: повідомили деталі аварії

Відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Під час розслідування будуть з’ясовані усі причини та обставини автопригоди.

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Теги: ДТП, Луцький район, смерть, водій
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