19-річний лучанин переміг у змаганнях з віртуального ракетомоделювання

19-річний лучанин переміг у змаганнях з віртуального ракетомоделювання
Завершилися треті змагання з віртуального ракетомоделювання Noosphere Space Games. Senior edition. 10 березня відбулася церемонія нагородження переможців, які змагалися за призовий фонд у $1500.

Про це пише ІА Волинські новини.

Змагання зібрали 650 учасників. Цього разу до участі запрошували школярів, студентів та молодих науковців віком до 24 років. Завданням було сконструювати ракету, яка доставить космічний ровер на віртуальну планету Дюна (аналог Марса). Ровер мав здійснити рух заданим маршрутом поверхнею планети, встановити український прапор і повернутися на планету Кербін (аналог Землі).

Роботу над своїми проєктами юні інженери вели у грі-симуляторі Kerbal Space Program, яка відтворює умови реального космосу, а також має великий каталог деталей, що допомагає будувати літальні апарати.

У змаганнях було два рівні складності: Easy mode та Expert mode. Переможці спрощеного рівня отримали брендовані подарунки, а переможці Expert mode розділили між собою призовий фонд у $1500.

Окрім того, у межах змагань проводили спеціальний челендж від компанії Flight Control Propulsion, переможець якого мав змогу виграти проходження інтернатури в компанії. Таку можливість виборов 19-річний Богдан Боровик зі Львова. Він же став і переможцем експертного рівня.

«Усі, хто подавав заявки, поставилися до них з креативом, і я радий був би бачити кожного у нас в компанії. Але за правилами, ми обрали найбільш вмотивованого кандидата», – пояснив член журі, представник Flight Control Propulsion Владислав Таран.

А найкращим у категорії Easy mode став 19-річний лучанин Ілля Наплета.

До слова, наймолодшому учаснику змагань – усього 7 років. Тоді як найстаршому – 24. Загалом Noosphere Space Games об’єднали молодь з 140 населених пунктів, а також українців, які зараз перебувають у Німеччині, Італії, Америці, Іспанії, Болгарії, Литві й Канаді.

«Серед учасників багато талановитої молоді, яка креативно та нестандартно підходить до подолання викликів. Члени журі були вражені оригінальністю ідей, масштабністю концепцій, глибиною відпрацювання технічних рішень, новизною і цікавістю отриманих результатів», – зауважив президент Федерації ракетомодельного спорту України Ігор Волканов.

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Теги: лучанин, ракетомоделювання, змагання, переміг
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