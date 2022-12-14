На Волині горіли житловий будинок та господарська споруда
Сьогодні, 10:23
На Волині рятувальники минулої доби ліквідували дві пожежі.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
У Ківерцівській громаді рятувальники разом з працівниками місцевої пожежної охорони ліквідували пожежу в дерев’яному житловому будинку в селі Журавичі. Внаслідок пожежі знищена покрівля, пошкоджене перекриття й хатні речі.
У селі Чаруків Луцького району рятувальники 2 ДПРЧ м. Луцька та працівники місцевої пожежної охорони цього села ліквідували горіння в цегляній господарській споруді.
Обидві пожежі, за попередніми даними, трапилися через коротке замикання електромережі. Потерпілих та жертв немає.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
У Ківерцівській громаді рятувальники разом з працівниками місцевої пожежної охорони ліквідували пожежу в дерев’яному житловому будинку в селі Журавичі. Внаслідок пожежі знищена покрівля, пошкоджене перекриття й хатні речі.
У селі Чаруків Луцького району рятувальники 2 ДПРЧ м. Луцька та працівники місцевої пожежної охорони цього села ліквідували горіння в цегляній господарській споруді.
Обидві пожежі, за попередніми даними, трапилися через коротке замикання електромережі. Потерпілих та жертв немає.
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