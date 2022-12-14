На Волині горіли житловий будинок та господарська споруда





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



У Ківерцівській громаді рятувальники разом з працівниками місцевої пожежної охорони ліквідували пожежу в дерев’яному житловому будинку в селі Журавичі. Внаслідок пожежі знищена покрівля, пошкоджене перекриття й хатні речі.



У селі Чаруків Луцького району рятувальники 2 ДПРЧ м. Луцька та працівники місцевої пожежної охорони цього села ліквідували горіння в цегляній господарській споруді.



Обидві пожежі, за попередніми даними, трапилися через коротке замикання електромережі. Потерпілих та жертв немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині рятувальники минулої доби ліквідували дві пожежі.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.У Ківерцівській громаді рятувальники разом з працівниками місцевої пожежної охорони ліквідували пожежу в дерев’яному житловому будинку в селі Журавичі. Внаслідок пожежі знищена покрівля, пошкоджене перекриття й хатні речі.У селі Чаруків Луцького району рятувальники 2 ДПРЧ м. Луцька та працівники місцевої пожежної охорони цього села ліквідували горіння в цегляній господарській споруді.Обидві пожежі, за попередніми даними, трапилися через коротке замикання електромережі. Потерпілих та жертв немає.

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