На Волині горіли житловий будинок та господарська споруда

На Волині горіли житловий будинок та господарська споруда
На Волині рятувальники минулої доби ліквідували дві пожежі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

У Ківерцівській громаді рятувальники разом з працівниками місцевої пожежної охорони ліквідували пожежу в дерев’яному житловому будинку в селі Журавичі. Внаслідок пожежі знищена покрівля, пошкоджене перекриття й хатні речі.

У селі Чаруків Луцького району рятувальники 2 ДПРЧ м. Луцька та працівники місцевої пожежної охорони цього села ліквідували горіння в цегляній господарській споруді.

Обидві пожежі, за попередніми даними, трапилися через коротке замикання електромережі. Потерпілих та жертв немає.

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Теги: Волинь, пожежі, рятувальники
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