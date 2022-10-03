Рятувальники на Волині відкачали майже 2 тисячі кубометрів води з дворів та будинків. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



15 березня у Камінь-Каширському районі рятувальники двічі виїжджали на відкачування води з присадибних ділянок. У селі Довжиця Маневицької громади рятувальники 13 ДПРЧ смт Маневичі відкачали понад 900 кубометрів води з прибудинкових територій, а в селі Раків Ліс рятувальники 8 ДПРЧ м. Каменя-Каширського відпомпували понад 950 кубометрів води з підтопленого домогосподарства.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Минулої доби рятувальники відкачали майже 2 тисячі кубометрів води з присадибних ділянок волинян.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.15 березня у Камінь-Каширському районі рятувальники двічі виїжджали на відкачування води з присадибних ділянок. У селі Довжиця Маневицької громади рятувальники 13 ДПРЧ смт Маневичі відкачали понад 900 кубометрів води з прибудинкових територій, а в селі Раків Ліс рятувальники 8 ДПРЧ м. Каменя-Каширського відпомпували понад 950 кубометрів води з підтопленого домогосподарства.

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