У селі на Волині закривають малокомплектну гімназію: що кажуть батьки, вчителі та місцева влада. ВІДЕО
Сьогодні, 10:00
У селі Оленівка Рожищенської громади планують закрити гімназію, а дітей перевести до ліцею в сусідньому селі Топільне. Нині в навчальному закладі здобувають освіту 30 учнів, працює 10 педагогів і чотири технічні працівники.
Про це розповіла Суспільному директорка гімназії Зоя Фіщук.
Суспільне побувало у селі Оленівка, поспілкувалося з батьками, учнями, педагогами та керівником гуманітарного відділу Рожищенської громади.
Що кажуть батьки учнів про закриття гімназії
Мама школярки Людмила Дахнюк разом з іншими матерями зібралися в Оленівській гімназії. Зі слів жінки, батьки школярів проти закриття освітнього закладу.
"Мені спокійніше, якщо моя дитина ходить у школу свого села, а не щоб доїжджала і приїжджала тоді додому о 16-ій годині", – каже жінка.
Мами дітей, які навчаються в Оленівській гімназії, просять місцеву владу не ліквідовувати хоча б початкову школу, – каже багатодітна мама Олена Ліснічук. Її троє старших дітей навчаються в Оленівському ліцеї. Наступного року ще одна дитина піде в перший клас.
Хвилюється за свого шестирічного сина, який хворіє на цукровий діабет мама Аліна Лихотоп. Каже: можуть виникнути труднощі при переїзді до іншого навчального закладу, бо дитина інсулінозалежна.
"А коли сказали, що будуть школу закривати, то мені доведеться їздити з ним в інше село і сидіти там до чотири години, бо сам собі він ще не вколить собі інсулін", – говорить жінка.
Що буде з педагогами навчального закладу
29 років учителює в Оленівській гімназії Людмила Сеняда. Педагогиня каже: боїться залишитися без роботи та не хоче залишати свою школу, бо звикла до батьків і діток.
Нині в Оленівському ліцеї налічується три повних класи, де є більше чотирьох учнів. Три учні у класі за новим законом не може бути, – каже директорка Зоя Фіщук.
"Після того, як цьогоріч випустять дев'ятикласників, то станом на 1 вересня в ліцеї залишається 23 учні, а освітня субвенція виділяється лише тоді, коли є 25 дітей", – додає педагогиня.
Зі слів Зої Фіщук, їй з 1 вересня, які й всім вчителям Оленівської гімназії, окрім тих, що досягли пенсійного віку, запропонували роботу в інших навчальних закладах громади.
Гімназію закривають через малокомплектність
Гімназію закривають через малокомплектність, – каже керівник гуманітарного відділу Рожищенської міськради Ігор Кузава. Учителів планують працевлаштувати у сусідніх закладах загальної середньої освіти, а дітей планують довозити шкільним автобусом на навчання.
З його слів, у Рожищенській тергромаді зараз 19 освітніх закладів, із них – чотири малокомплектні школи.
26 квітня відбудеться громадське обговорення про припинення діяльності цієї гімназії. Остаточне рішення щодо ліквідації комунального закладу "Оленівська гімназія" ухвалюватимуть депутати Рожищенської міськради на сесії у травні.
Як розповіла заступниця начальника обласного управління освіти і науки Тетяна Соломіна, в області працює 551 школа, із них 125 закладів є малокомплектними, у них відсутні окремі паралелі класів. Найбільше таких закладів у Горохівській громаді – десять, по шість у Ківерцівській, Локачинській, Любешівській і Рожищенській, по п'ять у Колківській, Мар’янівській і Дубечненській, по чотири в Любомльській, Турійській, Доросинівській і Оваднівській територіальних громадах.
Нагадаємо, що у Рожищенській громаді загалом планують закрити три малокомплектні школи. Йдеться про Тихотинську та Оленівську гімназії та Луківську початкову школу. Сокільський ліцей планують перепрофілювати у гімназію.
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Про це розповіла Суспільному директорка гімназії Зоя Фіщук.
Суспільне побувало у селі Оленівка, поспілкувалося з батьками, учнями, педагогами та керівником гуманітарного відділу Рожищенської громади.
Що кажуть батьки учнів про закриття гімназії
Мама школярки Людмила Дахнюк разом з іншими матерями зібралися в Оленівській гімназії. Зі слів жінки, батьки школярів проти закриття освітнього закладу.
"Мені спокійніше, якщо моя дитина ходить у школу свого села, а не щоб доїжджала і приїжджала тоді додому о 16-ій годині", – каже жінка.
Мами дітей, які навчаються в Оленівській гімназії, просять місцеву владу не ліквідовувати хоча б початкову школу, – каже багатодітна мама Олена Ліснічук. Її троє старших дітей навчаються в Оленівському ліцеї. Наступного року ще одна дитина піде в перший клас.
Хвилюється за свого шестирічного сина, який хворіє на цукровий діабет мама Аліна Лихотоп. Каже: можуть виникнути труднощі при переїзді до іншого навчального закладу, бо дитина інсулінозалежна.
"А коли сказали, що будуть школу закривати, то мені доведеться їздити з ним в інше село і сидіти там до чотири години, бо сам собі він ще не вколить собі інсулін", – говорить жінка.
Що буде з педагогами навчального закладу
29 років учителює в Оленівській гімназії Людмила Сеняда. Педагогиня каже: боїться залишитися без роботи та не хоче залишати свою школу, бо звикла до батьків і діток.
Нині в Оленівському ліцеї налічується три повних класи, де є більше чотирьох учнів. Три учні у класі за новим законом не може бути, – каже директорка Зоя Фіщук.
"Після того, як цьогоріч випустять дев'ятикласників, то станом на 1 вересня в ліцеї залишається 23 учні, а освітня субвенція виділяється лише тоді, коли є 25 дітей", – додає педагогиня.
Зі слів Зої Фіщук, їй з 1 вересня, які й всім вчителям Оленівської гімназії, окрім тих, що досягли пенсійного віку, запропонували роботу в інших навчальних закладах громади.
Гімназію закривають через малокомплектність
Гімназію закривають через малокомплектність, – каже керівник гуманітарного відділу Рожищенської міськради Ігор Кузава. Учителів планують працевлаштувати у сусідніх закладах загальної середньої освіти, а дітей планують довозити шкільним автобусом на навчання.
З його слів, у Рожищенській тергромаді зараз 19 освітніх закладів, із них – чотири малокомплектні школи.
26 квітня відбудеться громадське обговорення про припинення діяльності цієї гімназії. Остаточне рішення щодо ліквідації комунального закладу "Оленівська гімназія" ухвалюватимуть депутати Рожищенської міськради на сесії у травні.
Як розповіла заступниця начальника обласного управління освіти і науки Тетяна Соломіна, в області працює 551 школа, із них 125 закладів є малокомплектними, у них відсутні окремі паралелі класів. Найбільше таких закладів у Горохівській громаді – десять, по шість у Ківерцівській, Локачинській, Любешівській і Рожищенській, по п'ять у Колківській, Мар’янівській і Дубечненській, по чотири в Любомльській, Турійській, Доросинівській і Оваднівській територіальних громадах.
Нагадаємо, що у Рожищенській громаді загалом планують закрити три малокомплектні школи. Йдеться про Тихотинську та Оленівську гімназії та Луківську початкову школу. Сокільський ліцей планують перепрофілювати у гімназію.
Мама майбутнього першокласника Аліна Лихотоп хвилюється про те, як її син, хворий на цукровий діабет, буде доїздити на навчання в сусіднє село.
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