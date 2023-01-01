У селі на Волині закривають малокомплектну гімназію: що кажуть батьки, вчителі та місцева влада. ВІДЕО





Про це розповіла Зоя Фіщук.



Суспільне побувало у селі Оленівка, поспілкувалося з батьками, учнями, педагогами та керівником гуманітарного відділу Рожищенської громади.



Що кажуть батьки учнів про закриття гімназії



Мама школярки Людмила Дахнюк разом з іншими матерями зібралися в Оленівській гімназії. Зі слів жінки, батьки школярів проти закриття освітнього закладу.



"Мені спокійніше, якщо моя дитина ходить у школу свого села, а не щоб доїжджала і приїжджала тоді додому о 16-ій годині", – каже жінка.



Мами дітей, які навчаються в Оленівській гімназії, просять місцеву владу не ліквідовувати хоча б початкову школу, – каже багатодітна мама Олена Ліснічук. Її троє старших дітей навчаються в Оленівському ліцеї. Наступного року ще одна дитина піде в перший клас.



Хвилюється за свого шестирічного сина, який хворіє на цукровий діабет мама Аліна Лихотоп. Каже: можуть виникнути труднощі при переїзді до іншого навчального закладу, бо дитина інсулінозалежна.



"А коли сказали, що будуть школу закривати, то мені доведеться їздити з ним в інше село і сидіти там до чотири години, бо сам собі він ще не вколить собі інсулін", – говорить жінка.



Що буде з педагогами навчального закладу



29 років учителює в Оленівській гімназії Людмила Сеняда. Педагогиня каже: боїться залишитися без роботи та не хоче залишати свою школу, бо звикла до батьків і діток.

Вчителька Оленівського ліцею Людмила Сеняда.

Нині в Оленівському ліцеї налічується три повних класи, де є більше чотирьох учнів. Три учні у класі за новим законом не може бути, – каже директорка Зоя Фіщук.



"Після того, як цьогоріч випустять дев'ятикласників, то станом на 1 вересня в ліцеї залишається 23 учні, а освітня субвенція виділяється лише тоді, коли є 25 дітей", – додає педагогиня.



Зі слів Зої Фіщук, їй з 1 вересня, які й всім вчителям Оленівської гімназії, окрім тих, що досягли пенсійного віку, запропонували роботу в інших навчальних закладах громади.

Директорка Оленівського ліцею Зоя Фіщук.

Гімназію закривають через малокомплектність



Гімназію закривають через малокомплектність, – каже керівник гуманітарного відділу Рожищенської міськради Ігор Кузава. Учителів планують працевлаштувати у сусідніх закладах загальної середньої освіти, а дітей планують довозити шкільним автобусом на навчання.



З його слів, у Рожищенській тергромаді зараз 19 освітніх закладів, із них – чотири малокомплектні школи.



26 квітня відбудеться громадське обговорення про припинення діяльності цієї гімназії. Остаточне рішення щодо ліквідації комунального закладу "Оленівська гімназія" ухвалюватимуть депутати Рожищенської міськради на сесії у травні.

Багатодітна мама Олена Ліснічук, в якої троє дітей навчаються в Оленівському ліцеї.

Як розповіла заступниця начальника обласного управління освіти і науки Тетяна Соломіна, в області працює 551 школа, із них 125 закладів є малокомплектними, у них відсутні окремі паралелі класів. Найбільше таких закладів у Горохівській громаді – десять, по шість у Ківерцівській, Локачинській, Любешівській і Рожищенській, по п'ять у Колківській, Мар’янівській і Дубечненській, по чотири в Любомльській, Турійській, Доросинівській і Оваднівській територіальних громадах.



Нагадаємо, що у Рожищенській громаді загалом планують

Донька Людмили Дахнюк навчається в Оленівському ліцеї. Мама майбутнього першокласника Аліна Лихотоп хвилюється про те, як її син, хворий на цукровий діабет, буде доїздити на навчання в сусіднє село.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Оленівка Рожищенської громади планують закрити гімназію, а дітей перевести до ліцею в сусідньому селі Топільне. Нині в навчальному закладі здобувають освіту 30 учнів, працює 10 педагогів і чотири технічні працівники.Про це розповіла Суспільному директорка гімназіїСуспільне побувало у селі Оленівка, поспілкувалося з батьками, учнями, педагогами та керівником гуманітарного відділу Рожищенської громади.Мама школяркиразом з іншими матерями зібралися в Оленівській гімназії. Зі слів жінки, батьки школярів проти закриття освітнього закладу."Мені спокійніше, якщо моя дитина ходить у школу свого села, а не щоб доїжджала і приїжджала тоді додому о 16-ій годині", – каже жінка.Мами дітей, які навчаються в Оленівській гімназії, просять місцеву владу не ліквідовувати хоча б початкову школу, – каже багатодітна мама Олена Ліснічук. Її троє старших дітей навчаються в Оленівському ліцеї. Наступного року ще одна дитина піде в перший клас.Хвилюється за свого шестирічного сина, який хворіє на цукровий діабет мама. Каже: можуть виникнути труднощі при переїзді до іншого навчального закладу, бо дитина інсулінозалежна."А коли сказали, що будуть школу закривати, то мені доведеться їздити з ним в інше село і сидіти там до чотири години, бо сам собі він ще не вколить собі інсулін", – говорить жінка.29 років учителює в Оленівській гімназії. Педагогиня каже: боїться залишитися без роботи та не хоче залишати свою школу, бо звикла до батьків і діток.Нині в Оленівському ліцеї налічується три повних класи, де є більше чотирьох учнів. Три учні у класі за новим законом не може бути, – каже директорка Зоя Фіщук."Після того, як цьогоріч випустять дев'ятикласників, то станом на 1 вересня в ліцеї залишається 23 учні, а освітня субвенція виділяється лише тоді, коли є 25 дітей", – додає педагогиня.Зі слів Зої Фіщук, їй з 1 вересня, які й всім вчителям Оленівської гімназії, окрім тих, що досягли пенсійного віку, запропонували роботу в інших навчальних закладах громади.Гімназію закривають через малокомплектність, – каже керівник гуманітарного відділу Рожищенської міськради. Учителів планують працевлаштувати у сусідніх закладах загальної середньої освіти, а дітей планують довозити шкільним автобусом на навчання.З його слів, у Рожищенській тергромаді зараз 19 освітніх закладів, із них – чотири малокомплектні школи.26 квітня відбудеться громадське обговорення про припинення діяльності цієї гімназії. Остаточне рішення щодо ліквідації комунального закладу "Оленівська гімназія" ухвалюватимуть депутати Рожищенської міськради на сесії у травні.Як розповіла заступниця начальника обласного управління освіти і науки, в області працює 551 школа, із них 125 закладів є малокомплектними, у них відсутні окремі паралелі класів. Найбільше таких закладів у Горохівській громаді – десять, по шість у Ківерцівській, Локачинській, Любешівській і Рожищенській, по п'ять у Колківській, Мар’янівській і Дубечненській, по чотири в Любомльській, Турійській, Доросинівській і Оваднівській територіальних громадах.Нагадаємо, що у Рожищенській громаді загалом планують закрити три малокомплектні школи . Йдеться про Тихотинську та Оленівську гімназії та Луківську початкову школу. Сокільський ліцей планують перепрофілювати у гімназію.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію