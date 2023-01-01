Росія вивела у Чорне море 20 кораблів, зокрема, 4 ракетоносії, – ОК «Південь»





Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону “Єдині новини” сказала керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, передає



"Ми ретельно спостерігаємо за корабельним угрупованням в Чорному морі і за діями ворога. Зафіксована нетипова активність та кількість корабельного угруповання. Наразі в Чорному морі перебуває 20 одиниць, серед яких 4 ракетоносії, один з них підводний, 28 ракет по максимуму можуть бути споряджені по запуску", - зазначила Гуменюк.



Вона додала, що серед загального складу багато допоміжного флоту.



"Вони намагаються демонструвати свою присутність максимально по Чорному морю там, де можуть собі дозволити, скільки може дозволити світова спільнота. Вони намагаються роззосереджуватися, максимально покриваючи театр морських дій в Чорному морі і намагаючись приховувати свої дії від нас", - сказала Гуменюк.



Як повідомлялося,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Чорному морі зафіксована нетипова активність ворога, загалом він вивів 20 кораблів, з яких 4 ракетоносії і багато допоміжного флоту.Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону “Єдині новини” сказала керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня, передає Укрінформ "Ми ретельно спостерігаємо за корабельним угрупованням в Чорному морі і за діями ворога. Зафіксована нетипова активність та кількість корабельного угруповання. Наразі в Чорному морі перебуває 20 одиниць, серед яких 4 ракетоносії, один з них підводний, 28 ракет по максимуму можуть бути споряджені по запуску", - зазначила Гуменюк.Вона додала, що серед загального складу багато допоміжного флоту."Вони намагаються демонструвати свою присутність максимально по Чорному морю там, де можуть собі дозволити, скільки може дозволити світова спільнота. Вони намагаються роззосереджуватися, максимально покриваючи театр морських дій в Чорному морі і намагаючись приховувати свої дії від нас", - сказала Гуменюк.Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки звинуватили Росію в перехопленні її винищувачами Су-27 американського безпілотника-розвідника MQ-9 Reaper, що призвело до його падіння в Чорне море.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію