Волинянин, який збив на смерть 22-річну пішохідку у Луцьку, отримав чотири роки тюрми
Сьогодні, 09:30
Чотири роки позбавлення волі отримав волинянин, який збив на смерть жінку в Луцьку.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Луцької окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про порушення 33-річним волинянином правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілої.
Удень 19 листопада 2022 року водій, керуючи автомобілем «Opel Astra», на вулиці Глушець у Луцьку перевищив дозволену швидкість руху та, здійснюючи обгін кількох автомобілів, на пішохідному переході наїхав на 22-річну пішохідку.
Вона за кілька годин померла в лікарні від отриманих травм.
Суд визнав водія винуватим у вчиненні злочину та призначив йому покарання у виді чотирьох років позбавлення волі з позбавленням на два роки права керувати транспортними засобами.
Окрім того з нього буде стягнуто майже 140 тисяч гривень матеріальної та один мільйон гривень моральної шкоди, завданої потерпілим.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Луцької окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про порушення 33-річним волинянином правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілої.
Удень 19 листопада 2022 року водій, керуючи автомобілем «Opel Astra», на вулиці Глушець у Луцьку перевищив дозволену швидкість руху та, здійснюючи обгін кількох автомобілів, на пішохідному переході наїхав на 22-річну пішохідку.
Вона за кілька годин померла в лікарні від отриманих травм.
Суд визнав водія винуватим у вчиненні злочину та призначив йому покарання у виді чотирьох років позбавлення волі з позбавленням на два роки права керувати транспортними засобами.
Окрім того з нього буде стягнуто майже 140 тисяч гривень матеріальної та один мільйон гривень моральної шкоди, завданої потерпілим.
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Коментарі 1
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