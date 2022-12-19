Волинянин, який збив на смерть 22-річну пішохідку у Луцьку, отримав чотири роки тюрми





Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.



Прокурори Луцької окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про порушення 33-річним волинянином правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілої.



Удень 19 листопада 2022 року водій, керуючи автомобілем «Opel Astra», на вулиці Глушець у Луцьку перевищив дозволену швидкість руху та, здійснюючи обгін кількох автомобілів, на пішохідному переході наїхав на 22-річну пішохідку.



Вона за кілька годин померла в лікарні від отриманих травм.



Суд визнав водія винуватим у вчиненні злочину та призначив йому покарання у виді чотирьох років позбавлення волі з позбавленням на два роки права керувати транспортними засобами.



Окрім того з нього буде стягнуто майже 140 тисяч гривень матеріальної та один мільйон гривень моральної шкоди, завданої потерпілим.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Чотири роки позбавлення волі отримав волинянин, який збив на смерть жінку в Луцьку Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Прокурори Луцької окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про порушення 33-річним волинянином правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілої.Удень 19 листопада 2022 року водій, керуючи автомобілем «Opel Astra», на вулиці Глушець у Луцьку перевищив дозволену швидкість руху та, здійснюючи обгін кількох автомобілів, на пішохідному переході наїхав на 22-річну пішохідку.Вона за кілька годин померла в лікарні від отриманих травм.Суд визнав водія винуватим у вчиненні злочину та призначив йому покарання у виді чотирьох років позбавлення волі з позбавленням на два роки права керувати транспортними засобами.Окрім того з нього буде стягнуто майже 140 тисяч гривень матеріальної та один мільйон гривень моральної шкоди, завданої потерпілим.

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