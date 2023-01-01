ЗСУ за добу знищили понад тисячу російських окупантів

ЗСУ за добу знищили понад тисячу російських окупантів
Росія у повномасштабній війні проти України вже втратила 162 560 вояків.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.03.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 162 560 (+1040) осіб ліквідовано,

танків – 3 504 (+12) од,

бойових броньованих машин – 6 810 (+11) од,

артилерійських систем – 2 539 (+11) од,

РСЗВ – 503 (+1) од,

засобів ППО – 265 (+3) од,

літаків – 305 (+1) од,

гелікоптерів – 289 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 145 (+13) од,

крилатих ракет – 907 (+0) од,

кораблів/катерів – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 394 (+17) од,

спеціальної техніки – 257 (+0) од.

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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