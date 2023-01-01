ЗСУ за добу знищили понад тисячу російських окупантів





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.03.23 орієнтовно склали:



особового складу – близько 162 560 (+1040) осіб ліквідовано,



танків – 3 504 (+12) од,



бойових броньованих машин – 6 810 (+11) од,



артилерійських систем – 2 539 (+11) од,



РСЗВ – 503 (+1) од,



засобів ППО – 265 (+3) од,



літаків – 305 (+1) од,



гелікоптерів – 289 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 145 (+13) од,



крилатих ракет – 907 (+0) од,



кораблів/катерів – 18 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 5 394 (+17) од,



спеціальної техніки – 257 (+0) од.



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія у повномасштабній війні проти України вже втратила 162 560 вояків.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу – близько 162 560 (+1040) осіб ліквідовано,танків – 3 504 (+12) од,бойових броньованих машин – 6 810 (+11) од,артилерійських систем – 2 539 (+11) од,РСЗВ – 503 (+1) од,засобів ППО – 265 (+3) од,літаків – 305 (+1) од,гелікоптерів – 289 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 145 (+13) од,крилатих ракет – 907 (+0) од,кораблів/катерів – 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5 394 (+17) од,спеціальної техніки – 257 (+0) од.Дані уточнюються.

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