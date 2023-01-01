ЗСУ за добу знищили понад тисячу російських окупантів
Сьогодні, 09:10
Росія у повномасштабній війні проти України вже втратила 162 560 вояків.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.03.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 162 560 (+1040) осіб ліквідовано,
танків – 3 504 (+12) од,
бойових броньованих машин – 6 810 (+11) од,
артилерійських систем – 2 539 (+11) од,
РСЗВ – 503 (+1) од,
засобів ППО – 265 (+3) од,
літаків – 305 (+1) од,
гелікоптерів – 289 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 145 (+13) од,
крилатих ракет – 907 (+0) од,
кораблів/катерів – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5 394 (+17) од,
спеціальної техніки – 257 (+0) од.
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.03.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 162 560 (+1040) осіб ліквідовано,
танків – 3 504 (+12) од,
бойових броньованих машин – 6 810 (+11) од,
артилерійських систем – 2 539 (+11) од,
РСЗВ – 503 (+1) од,
засобів ППО – 265 (+3) од,
літаків – 305 (+1) од,
гелікоптерів – 289 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 145 (+13) од,
крилатих ракет – 907 (+0) од,
кораблів/катерів – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5 394 (+17) од,
спеціальної техніки – 257 (+0) од.
Дані уточнюються.
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