На полігонах Республіки Білорусь триває підготовка підрозділів російських окупаційних військ. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ

Розпочалася триста вісімдесят шоста доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України, продовжує вести наступальні дії, не рахуючись із втратами.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.Основні зусилля противник зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби ворог здійснив понад 75 атак на зазначених напрямках.Отримуючи потужний опір від Сили оборони, Російська Федерація продовжує застосовувати тактику терору щодо мирного населення України, не припиняє завдавати ударів та здійснювати обстріли населених пунктів.За минулу добу противник завдав 3 ракетних удари, зокрема, і по об’єкту цивільної інфраструктури міста Харків. Також ворог завдав 29 авіаційних ударів та здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.Високою залишається вірогідність подальших ворожих ударів по всій території України.. На полігонах Республіки Білорусь триває підготовка підрозділів російських окупаційних військ. Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах.Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Хрінівка, Тимоновичі, Берилівка Чернігівської області; Єліне, Старікове, Атинське, Волфине, Степне, Кіндратівка, Покровка та Грабовське Сумської області та Леміщине, Стрілеча, Красне, Стариця, Вовчанськ, Бочкове, Бударки, Амбарне та Колодязне Харківської області.На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії у районах Гряниківки, Білогорівки та Спірного. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ, Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Невське, Діброва і Білогорівка Луганської області, а також Колодязі, Сіверськ, Спірне та Федорівка на Донеччині.На Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб штурмувати місто Бахмут. Нашими захисниками відбито численні атаки противника в районах населених пунктів Оріхово-Василівка та Богданівка. Ворожих обстрілів зазнали населені пункти поблизу лінії зіткнення, серед них - Привілля, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Часів Яр, Предтечине, Олександро-Шульгине, Курдюмівка, Озарянівка, Дачне та Шуми Донецької області.На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках ворог здійснив безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Степове, Кам’янка, Авдіївка, Сєверне, Нетайлове, Первомайське, Невельське, Мар’їнка та Вугледар. На зазначеній ділянці фронту, протягом минулої доби, найбільше атак зафіксовано в районі Мар’їнки – 12, усі вони відбиті нашими захисниками. Ворожих обстрілів зазнали райони, зокрема, Новокалинового, Кам’янки, Ласточкиного, Авдіївки, Тоненького, Георгіївки, Невельського, Побєди, Вугледара, Времівіки та Великої Новосілки Донецької області.На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде обороні дії. Обстрілів зазнали райони населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення, зокрема, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Єгорівка, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка і Кам’янське Запорізької області; Марганець - Дніпропетровської; Червоний Маяк, Токарівка, Антонівка, Дніпровське Херсонської області та місто Херсон.Протягом минулої доби Авіація Сил оборони завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Наші воїни збили ворожий літак Су-25 та 13 безпілотних літальних апаратів різного типу. Підрозділи ракетних військ і артилерії, в свою чергу, уразили пункт управління, 3 райони зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 2 радіолокаційних станції, станцію радіоелектронної боротьби та зенітно-ракетний комплекс на вогневій позиції.