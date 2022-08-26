Міськрада купить для лучан сміттєві контейнери, як і хто отримає їх безкоштовно. ВІДЕО

Міськрада купить для лучан сміттєві контейнери, як і хто отримає їх безкоштовно. ВІДЕО
Луцька міська рада закупить контейнери для побутових відходів для людей, які проживають у будинках садибної забудови.

Таке положення затвердили 15 березня на засіданні виконавчого комітету міської ради, – розповів Суспільному директор департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк.

Безплатно контейнери зможуть отримати пенсіонери віком від 75 років та люди з інвалідністю першої групи, які живуть у приватному секторі луцької громади.

Хто може отримати сміттєві контейнери зі знижкою
Також, зі слів керівника департаменту житлово-комунального господарства, визначили й інші категорії, які мають право на купівлю сміттєвих баків зі знижкою, а саме:

50 % знижки мають військовослужбовці ЗСУ, члени сімей загиблих військовослужбовців (батьки, подружжя); учасники бойових дій та особи з інвалідністю другої групи,
40 % знижки мають пенсіонери до 75 років;
30 % знижки мають право всі інші жителі громади.
"Всі інші мешканці, які не можуть підтвердити цей статус, мають придбати його за свої кошти. Це можна скористатися один раз", – зазначив Микола Осіюк.

Куди звертатися за сміттєвими баками
Збиратиме заявки від мешканців громади – власників будинків або зареєстрованих осіб – комунальне підприємство "Луцькспецкомунтранс". Для цього потрібно подати такі документи: заява, документ, який підтверджує право власності на нерухоме майно, копія документа, що посвідчує особу, копії документа, що свідчить про пільгові умови придбання.

Гроші виділятимуть із бюджету громади в залежності від кількості охочих скористатися цією програмою, – сказав директор департаменту житлово-комунального господарства міськради.


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Теги: Луцьк, контейнери, Луцька міська рада
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