Міськрада купить для лучан сміттєві контейнери, як і хто отримає їх безкоштовно. ВІДЕО





Таке положення затвердили 15 березня на засіданні виконавчого комітету міської ради, – розповів Микола Осіюк.



Безплатно контейнери зможуть отримати пенсіонери віком від 75 років та люди з інвалідністю першої групи, які живуть у приватному секторі луцької громади.



Хто може отримати сміттєві контейнери зі знижкою

Також, зі слів керівника департаменту житлово-комунального господарства, визначили й інші категорії, які мають право на купівлю сміттєвих баків зі знижкою, а саме:



50 % знижки мають військовослужбовці ЗСУ, члени сімей загиблих військовослужбовців (батьки, подружжя); учасники бойових дій та особи з інвалідністю другої групи,

40 % знижки мають пенсіонери до 75 років;

30 % знижки мають право всі інші жителі громади.

"Всі інші мешканці, які не можуть підтвердити цей статус, мають придбати його за свої кошти. Це можна скористатися один раз", – зазначив Микола Осіюк.



Куди звертатися за сміттєвими баками

Збиратиме заявки від мешканців громади – власників будинків або зареєстрованих осіб – комунальне підприємство "Луцькспецкомунтранс". Для цього потрібно подати такі документи: заява, документ, який підтверджує право власності на нерухоме майно, копія документа, що посвідчує особу, копії документа, що свідчить про пільгові умови придбання.



Гроші виділятимуть із бюджету громади в залежності від кількості охочих скористатися цією програмою, – сказав директор департаменту житлово-комунального господарства міськради.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцька міська рада закупить контейнери для побутових відходів для людей, які проживають у будинках садибної забудови.Таке положення затвердили 15 березня на засіданні виконавчого комітету міської ради, – розповів Суспільному директор департаменту житлово-комунального господарстваБезплатно контейнери зможуть отримати пенсіонери віком від 75 років та люди з інвалідністю першої групи, які живуть у приватному секторі луцької громади.Також, зі слів керівника департаменту житлово-комунального господарства, визначили й інші категорії, які мають право на купівлю сміттєвих баків зі знижкою, а саме:50 % знижки мають військовослужбовці ЗСУ, члени сімей загиблих військовослужбовців (батьки, подружжя); учасники бойових дій та особи з інвалідністю другої групи,40 % знижки мають пенсіонери до 75 років;30 % знижки мають право всі інші жителі громади."Всі інші мешканці, які не можуть підтвердити цей статус, мають придбати його за свої кошти. Це можна скористатися один раз", – зазначив Микола Осіюк.Збиратиме заявки від мешканців громади – власників будинків або зареєстрованих осіб – комунальне підприємство "Луцькспецкомунтранс". Для цього потрібно подати такі документи: заява, документ, який підтверджує право власності на нерухоме майно, копія документа, що посвідчує особу, копії документа, що свідчить про пільгові умови придбання.Гроші виділятимуть із бюджету громади в залежності від кількості охочих скористатися цією програмою, – сказав директор департаменту житлово-комунального господарства міськради.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію