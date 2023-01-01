Волинянка в Польщі вчить вишивати гладдю поляків та українців

Волинянка в Польщі вчить вишивати гладдю поляків та українців
Майстриня народної творчості, керівник художній Шацького БК Ніна Вирович, перебуваючи за кордоном, проводить майстер-класи з вишивання гладдю як для поляків, так і для українців.

Про це повідомляють у Шацькому будинку культури.

"Тут різноманітні унікальні візерунки: хтось вишиває скатертину з польовими квітами, хтось серветку, картину.... є й зображення могутнього та сильного орла на подушечку для сина... Фантазія, можливості і бажання - цього не відбереш", - йдеться у дописі про майстер-класи волинянки.
Волинянка в Польщі вчить вишивати гладдю поляків та українців

Учасниці занятть мають змогу познайомитись між собою, обговорити цілі, з якими прийшли на уроки рукоділля та, безпосередньо, поділитися успіхами своїх робіт. А майстриня охоче розповідає новачкам про історію і техніку вишивки гладдю, допомагає уникнути поширених помилок і заощадити матеріали.
Волинянка в Польщі вчить вишивати гладдю поляків та українців

За словами учасниць, таке заняття приносить їм багато позитивних емоцій і вражень, тож всі з великим задоволенням приходять щосереди на цікаві та повчальні майстер-класи пані Ніни.

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Теги: Волинь, Польща, майстер-клас
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