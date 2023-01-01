Що нададуть Україні: глава Пентагону розкрив результати «Рамштайну»

Що нададуть Україні: глава Пентагону розкрив результати «Рамштайну»
У ході чергової зустрічі у форматі "Рамштайн" країни-союзники України домовились про надання їй нової техніки. Зокрема, ЗСУ отримають танки від Швеції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Пентагону Ллойда Остіна під час брифінгу.

"Швеція надасть Україні 10 танків, Норвегія разом з США передадуть нові NASAMS (системи ППО - ред.), Нідерланди також ініціюють нові контракти, щоб нові озброєння надходили до України", - розповів міністр оборони.

При цьому він додав, що зобов'язання забезпечити певні оборонні потреби України взяла на себе Словенія.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, щоШвеція хоче надати Україні 10 модернізованих танків Leopard 2.

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Теги: Рамштайн, Україна, США
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