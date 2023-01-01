У 2023 році на Волині зафіксували 3 випадки менінгококової інфекції, один – летальний

У 2023 році на Волині зафіксували 3 випадки менінгококової інфекції, один – летальний
З початку 2023 року на Волині було зафіксовано 3 випадки менінгококової інфекції. Один з них - летальний.

Про це розповіла заступниця генерального директора з дослідження біологічних факторів Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб Ірина Єнжиєвська, - пише ВСН.

За її словами, менінгококова інфекція (гостре інфекційне захворювання бактеріальної природи, яке викликає менінгокок і яке передається тільки повітряно-крапельним шляхом) має декілька проявів. Вона може бути у вигляді назофарингіту, менінгококового менінгіту та інших форм. Якщо мова йде про менінгококовий менінгіт, то це ускладнення, які виникли внаслідок інфікування людини менінгококом.

Зазначається, що від інфекції помер 17-річний підліток. Два інших випадки були виявлені в результаті епідрозслідування.

Повідомляється, що один випадок - генералізованої форми, тобто множинної, два - локальної у вигляді менінгококового назофарингіту.

«В межах епідемічного розслідування було обстежено 174 особи. З них двоє виявилися хворими, які мали менінгокок, що протікав у вигляді менінгококового назофарингіту. Їх було госпіталізовано і проліковано. Стан перебігу захворювання був легкий», - пояснює Ірина Єнжиєвська.

Всі інші особи, які були обстежені, виявилися від'ємними. Спостереження за осередком завершилося, а нових випадків виявлено не було.

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Теги: менінгокок, Волинь
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