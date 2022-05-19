Країни НАТО готові надати Україні більше ППО, бронетехніки та боєприпасів

Країни НАТО готові надати Україні більше ППО, бронетехніки та боєприпасів
Союзники по НАТО готові надати Україні більше систем протиповітряної оборони, броньованої техніки та боєприпасів.

Про це повідомляється на сайті НАТО за підсумками зустрічі Контактної групи у форматі "Рамштайн" за участю генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга, передає Укрінформ.

«Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг взяв участь у віртуальній зустрічі Контактної групи з оброни України у середу (15 березня 2023 року), що відбулася під головуванням міністра оборони США Ллойда Остіна та голови Об’єднаного комітету начальників штабів генерала Марка Міллі. Обговорення було зосереджене навколо важливості продовження та збільшення підтримки для України, яка продовжує чинити опір жорстокій агресивній війні росії», - йдеться у повідомленні.

Під час зустрічі, як зазначається, керівник НАТО поінформував про зусилля Альянсу та країн-членів щодо швидкого надання Україні ключових можливостей, включаючи більше систем протиповітряного захисту, броньованої техніки та боєприпасів.

Столтенберг підкреслив, що робота із збільшення оборонної промислової бази НАТО "є критично важливою для забезпечення політики стримування й оборони, а також для того, щоб продовжувати надавати Україні підтримку так довго, як це буде необхідним", зауважили у пресслужбі Альянсу.

Як повідомлялося, 15 березня відбулася віртуальна зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн», головним призначенням якої є координація зусиль міжнародного співтовариства для надання Україні військової допомоги.

До її роботи долучені країни-члени НАТО та країни-партнери - загалом понад 50 держав надають Україні допомогу у боротьбі проти російської агресії.

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Теги: НАТО, війна, ЗСУ
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