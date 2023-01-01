Курси флористики, благодійні фотосесія та ярмарок: добрі новини від ВолиньPost за 15 березня

Тішить, коли добрих новин багато! Частина з них – про благодійність і допомогу для наших захисників і захисниць. А, отже, про свідому націю!Сьогодні, 15 березня, ми писали про таке:У Луцьку в кар’єрному хабі «ВОНА» на безплатних курсах із флористики розпочали навчання понад десятеро жінок. Навчання фінансує фонд народонаселення ООН та благодійники. Проєкт розрахований на жінок-переселенок і тих, які опинилися у складних життєвих обставинах.У Рованцівському ліцеї відбувся благодійний ярмарок з метою збору коштів на підтримку ЗСУ. Для цієї доброї справи батьки та учні з кожного класу підготували чимало різноманітних смаколиків.Учні представили свої творчі напрацювання, виконали пісні для підтримки патріотичного духу. Результатом цього задуму стали зібрані 71 050 гривень. З них 30 000 гривень передано волонтерам Боратинської ТГ для придбання приладів нічного бачення для воїнів Боратинської громади.Росія у війні проти України втратила вже понад 161,5 тисячі вояків. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.03.23 орієнтовно склали:особового складу – близько 161 520 (+980) осіб,танків – 3 492 (+8) од,бойових броньованих машин – 6 799 (+10) од,артилерійських систем – 2 528 (+9) од,РСЗВ – 502 (+7) од,засобів ППО – 262 (+2) од,літаків – 304 (+0) од,гелікоптерів – 289 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 132 (+12) од,крилатих ракет ‒ 907 (+0) од,кораблів/катерів – 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5 377 (+10) од,спеціальної техніки – 257 (+1) од.«До ПРЕМ'ЄРИ у нашому театрі залишились лічені дні! Уже у найближчу неділю, 19 березня, о 12:00 ми покажемо НОВУ виставу для дітей «КОТИГОРОШКО»!» – йдеться у дописі волинського драмтеатру.Купуйте квитки на, або бронюйте за вказаними номерами телефонів:та14 березня у Волинському краєзнавчому музеї відбулася презентація книжки Богдана Зека «Спецпідрозділ «Світязь» в антитерористичній операції на Донбасі (2014-2018 рр)».Завідувач відділу новітньої історії Волинського краєзнавчого музею, кандидат історичних наукрозповів про збір матеріалів та підготовку видання до друку.– Хтось погоджувався оприлюднювати прізвище, хтось – лише позивний, хтось взагалі відмовлявся фігурувати у книзі. Для дослідження я взяв хронологічний відтинок з 2014 року по 2018 рік, бо саме у цей період тривала Антитерористична операція (АТО), – розповів Богдан Зек.Колекціонерка старовинного одягу з Нововолинськаорганізовує благодійні фотосесії в автентичних українських костюмах.Благодійні фотосесії волинянка почала організовувати торік у серпні. Загалом жінці вдалось зібрати вже понад 80 тисяч гривень.Луцький міський голова Ігор Поліщук зустрівся з Генеральним консулом Республіки Польща в Луцьку Славоміром Місяком. Обговорили питання співпраці, зокрема, йшлося про долучення Консулату до проєктів благоустрою міста: це зелені зони, лавки, інформаційні таблиці — на окремих вулицях обласного центру, що носять імена історичних постатей.Станом на сьогодні дев'ять країн заявили про свій намір передати Україні понад 150 танків Leopard.