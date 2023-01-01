Курси флористики, благодійні фотосесія та ярмарок: добрі новини від ВолиньPost за 15 березня
15 березень, 23:35
Тішить, коли добрих новин багато! Частина з них – про благодійність і допомогу для наших захисників і захисниць. А, отже, про свідому націю!
Сьогодні, 15 березня, ми писали про таке:
У Луцьку розпочалися безплатні курси флористики за фінансування ООН. ФОТО
У Луцьку в кар’єрному хабі «ВОНА» на безплатних курсах із флористики розпочали навчання понад десятеро жінок. Навчання фінансує фонд народонаселення ООН та благодійники. Проєкт розрахований на жінок-переселенок і тих, які опинилися у складних життєвих обставинах.
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У волинському ліцеї на ярмарку зібрали понад 71 тисячу гривень для ЗСУ. ФОТО
У Рованцівському ліцеї відбувся благодійний ярмарок з метою збору коштів на підтримку ЗСУ. Для цієї доброї справи батьки та учні з кожного класу підготували чимало різноманітних смаколиків.
Учні представили свої творчі напрацювання, виконали пісні для підтримки патріотичного духу. Результатом цього задуму стали зібрані 71 050 гривень. З них 30 000 гривень передано волонтерам Боратинської ТГ для придбання приладів нічного бачення для воїнів Боратинської громади.
ЗСУ за добу знищили майже тисячу окупантів
Росія у війні проти України втратила вже понад 161,5 тисячі вояків. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.03.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 161 520 (+980) осіб,
танків – 3 492 (+8) од,
бойових броньованих машин – 6 799 (+10) од,
артилерійських систем – 2 528 (+9) од,
РСЗВ – 502 (+7) од,
засобів ППО – 262 (+2) од,
літаків – 304 (+0) од,
гелікоптерів – 289 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 132 (+12) од,
крилатих ракет ‒ 907 (+0) од,
кораблів/катерів – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5 377 (+10) од,
спеціальної техніки – 257 (+1) од.
Залишились лічені дні: у волинському драмтеатрі – прем'єра для наймолодших
«До ПРЕМ'ЄРИ у нашому театрі залишились лічені дні! Уже у найближчу неділю, 19 березня, о 12:00 ми покажемо НОВУ виставу для дітей «КОТИГОРОШКО»!» – йдеться у дописі волинського драмтеатру.
Купуйте квитки на сайті, або бронюйте за вказаними номерами телефонів: +38(0332)72-54-60 та +38(0332)72-53-03.
У Луцьку презентували книжку про спецпідрозділ «Світязь»
14 березня у Волинському краєзнавчому музеї відбулася презентація книжки Богдана Зека «Спецпідрозділ «Світязь» в антитерористичній операції на Донбасі (2014-2018 рр)».
Завідувач відділу новітньої історії Волинського краєзнавчого музею, кандидат історичних наук Богдан Зек розповів про збір матеріалів та підготовку видання до друку.
– Хтось погоджувався оприлюднювати прізвище, хтось – лише позивний, хтось взагалі відмовлявся фігурувати у книзі. Для дослідження я взяв хронологічний відтинок з 2014 року по 2018 рік, бо саме у цей період тривала Антитерористична операція (АТО), – розповів Богдан Зек.
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Волинянка організовує благодійні фотосесії в старовинному українському вбранні та допомагає ЗСУ
Колекціонерка старовинного одягу з Нововолинська Марія Доліновська організовує благодійні фотосесії в автентичних українських костюмах.
Благодійні фотосесії волинянка почала організовувати торік у серпні. Загалом жінці вдалось зібрати вже понад 80 тисяч гривень.
У Луцьку відновлює роботу Генеральне консульство Польщі
Луцький міський голова Ігор Поліщук зустрівся з Генеральним консулом Республіки Польща в Луцьку Славоміром Місяком. Обговорили питання співпраці, зокрема, йшлося про долучення Консулату до проєктів благоустрою міста: це зелені зони, лавки, інформаційні таблиці — на окремих вулицях обласного центру, що носять імена історичних постатей.
Україна отримає 150 танків Leopard від 9 країн
Станом на сьогодні дев'ять країн заявили про свій намір передати Україні понад 150 танків Leopard.
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Сьогодні, 15 березня, ми писали про таке:
У Луцьку розпочалися безплатні курси флористики за фінансування ООН. ФОТО
У Луцьку в кар’єрному хабі «ВОНА» на безплатних курсах із флористики розпочали навчання понад десятеро жінок. Навчання фінансує фонд народонаселення ООН та благодійники. Проєкт розрахований на жінок-переселенок і тих, які опинилися у складних життєвих обставинах.
Натисніть на заголовок, аби переглянути відео
У волинському ліцеї на ярмарку зібрали понад 71 тисячу гривень для ЗСУ. ФОТО
У Рованцівському ліцеї відбувся благодійний ярмарок з метою збору коштів на підтримку ЗСУ. Для цієї доброї справи батьки та учні з кожного класу підготували чимало різноманітних смаколиків.
Учні представили свої творчі напрацювання, виконали пісні для підтримки патріотичного духу. Результатом цього задуму стали зібрані 71 050 гривень. З них 30 000 гривень передано волонтерам Боратинської ТГ для придбання приладів нічного бачення для воїнів Боратинської громади.
ЗСУ за добу знищили майже тисячу окупантів
Росія у війні проти України втратила вже понад 161,5 тисячі вояків. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.03.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 161 520 (+980) осіб,
танків – 3 492 (+8) од,
бойових броньованих машин – 6 799 (+10) од,
артилерійських систем – 2 528 (+9) од,
РСЗВ – 502 (+7) од,
засобів ППО – 262 (+2) од,
літаків – 304 (+0) од,
гелікоптерів – 289 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 132 (+12) од,
крилатих ракет ‒ 907 (+0) од,
кораблів/катерів – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5 377 (+10) од,
спеціальної техніки – 257 (+1) од.
Залишились лічені дні: у волинському драмтеатрі – прем'єра для наймолодших
«До ПРЕМ'ЄРИ у нашому театрі залишились лічені дні! Уже у найближчу неділю, 19 березня, о 12:00 ми покажемо НОВУ виставу для дітей «КОТИГОРОШКО»!» – йдеться у дописі волинського драмтеатру.
Купуйте квитки на сайті, або бронюйте за вказаними номерами телефонів: +38(0332)72-54-60 та +38(0332)72-53-03.
У Луцьку презентували книжку про спецпідрозділ «Світязь»
14 березня у Волинському краєзнавчому музеї відбулася презентація книжки Богдана Зека «Спецпідрозділ «Світязь» в антитерористичній операції на Донбасі (2014-2018 рр)».
Завідувач відділу новітньої історії Волинського краєзнавчого музею, кандидат історичних наук Богдан Зек розповів про збір матеріалів та підготовку видання до друку.
– Хтось погоджувався оприлюднювати прізвище, хтось – лише позивний, хтось взагалі відмовлявся фігурувати у книзі. Для дослідження я взяв хронологічний відтинок з 2014 року по 2018 рік, бо саме у цей період тривала Антитерористична операція (АТО), – розповів Богдан Зек.
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Волинянка організовує благодійні фотосесії в старовинному українському вбранні та допомагає ЗСУ
Колекціонерка старовинного одягу з Нововолинська Марія Доліновська організовує благодійні фотосесії в автентичних українських костюмах.
Благодійні фотосесії волинянка почала організовувати торік у серпні. Загалом жінці вдалось зібрати вже понад 80 тисяч гривень.
У Луцьку відновлює роботу Генеральне консульство Польщі
Луцький міський голова Ігор Поліщук зустрівся з Генеральним консулом Республіки Польща в Луцьку Славоміром Місяком. Обговорили питання співпраці, зокрема, йшлося про долучення Консулату до проєктів благоустрою міста: це зелені зони, лавки, інформаційні таблиці — на окремих вулицях обласного центру, що носять імена історичних постатей.
Україна отримає 150 танків Leopard від 9 країн
Станом на сьогодні дев'ять країн заявили про свій намір передати Україні понад 150 танків Leopard.
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