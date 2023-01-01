У Луцьку презентували книжку про спецпідрозділ «Світязь»

Богдана Зека «Спецпідрозділ «Світязь» в антитерористичній операції на Донбасі (2014-2018 рр)».



Про це повідомляють у



Завідувач відділу новітньої історії Волинського краєзнавчого музею, кандидат історичних наук Богдан Зек розповів про збір матеріалів та підготовку видання до друку.



– Хтось погоджувався оприлюднювати прізвище, хтось – лише позивний, хтось взагалі відмовлявся фігурувати у книзі. Для дослідження я взяв хронологічний відтинок з 2014 року по 2018 рік, бо саме у цей період тривала Антитерористична операція (АТО), – розповів Богдан Зек.



Присутні вшанували полеглих воїнів спецпідрозділу «Світязь» та усіх, хто віддав життя за волю України хвилиною мовчання.



Виступив один з ініціаторів виходу книги Андрій Квач, який свого часу подарував музею прапор спецпідрозділу «Світязь», що його виніс з Іловайського котла. Він наголосив на необхідності продовжити вивчати історію «Світязя». Командир роти поліції особливого призначення «Світязь» Олег Булатов зазначив, що він, як і чимало його побратимів, вступили в Об’єднану штурмову бригаду Національної поліції «Лють».



Доктор історичних наук, професор Олександр Дем’янюк розповів, як свого часу видавали щорічник про полеглих героїв «Волинський пантеон», причому останній випуск авторам довелося видавати за власні кошти.



Очільниця Волинської обласної Малої академії наук Тетяна Михалюк анонсувала меморіальний дослідницько-пошуковий проєкт «Небесний легіон Волині», де буде зібрана інформація про усіх, хто загинув за волю України з 2014 року.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 14 березня у Волинському краєзнавчому музеї відбулася презентація книжки«Спецпідрозділ «Світязь» в антитерористичній операції на Донбасі (2014-2018 рр)».Про це повідомляють у Волинському краєзнавчому музеї Завідувач відділу новітньої історії Волинського краєзнавчого музею, кандидат історичних наук Богдан Зек розповів про збір матеріалів та підготовку видання до друку.– Хтось погоджувався оприлюднювати прізвище, хтось – лише позивний, хтось взагалі відмовлявся фігурувати у книзі. Для дослідження я взяв хронологічний відтинок з 2014 року по 2018 рік, бо саме у цей період тривала Антитерористична операція (АТО), – розповів Богдан Зек.Присутні вшанували полеглих воїнів спецпідрозділу «Світязь» та усіх, хто віддав життя за волю України хвилиною мовчання.Виступив один з ініціаторів виходу книгич, який свого часу подарував музею прапор спецпідрозділу «Світязь», що його виніс з Іловайського котла. Він наголосив на необхідності продовжити вивчати історію «Світязя». Командир роти поліції особливого призначення «Світязь»зазначив, що він, як і чимало його побратимів, вступили в Об’єднану штурмову бригаду Національної поліції «Лють».Доктор історичних наук, професоррозповів, як свого часу видавали щорічник про полеглих героїв «Волинський пантеон», причому останній випуск авторам довелося видавати за власні кошти.Очільниця Волинської обласної Малої академії науканонсувала меморіальний дослідницько-пошуковий проєкт «Небесний легіон Волині», де буде зібрана інформація про усіх, хто загинув за волю України з 2014 року.

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