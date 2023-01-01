16 березня у Луцьку відбудеться прощання з Героєм Віталієм Шендриком
Сьогодні, 11:42
Віталій Шендрик загинув у місті Маріуполь 12 квітня 2022 року під час виконання бойового завдання, захищаючи територіальну цілісність та незалежність нашої країни.
Про це інформують у мерії.
Тіло старшого матроса Віталія Юрійовича доставили в Україну у рамках обміну з Російською Федерацією.
25-річний лучанин Віталій Шендрик проходив військову службу за контрактом у військовій частині на посаді старшого оператора відділення засобів радіоперешкод роти радіоелектронної боротьби.
Відспівування військовослужбовця відбудеться завтра у Кафедральному соборі Святої Трійці об 11 годині.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це інформують у мерії.
Тіло старшого матроса Віталія Юрійовича доставили в Україну у рамках обміну з Російською Федерацією.
25-річний лучанин Віталій Шендрик проходив військову службу за контрактом у військовій частині на посаді старшого оператора відділення засобів радіоперешкод роти радіоелектронної боротьби.
Відспівування військовослужбовця відбудеться завтра у Кафедральному соборі Святої Трійці об 11 годині.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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