16 березня у Луцьку відбудеться прощання з Героєм Віталієм Шендриком

16 березня у Луцьку відбудеться прощання з Героєм Віталієм Шендриком
Віталій Шендрик загинув у місті Маріуполь 12 квітня 2022 року під час виконання бойового завдання, захищаючи територіальну цілісність та незалежність нашої країни.

Про це інформують у мерії.

Тіло старшого матроса Віталія Юрійовича доставили в Україну у рамках обміну з Російською Федерацією.

25-річний лучанин Віталій Шендрик проходив військову службу за контрактом у військовій частині на посаді старшого оператора відділення засобів радіоперешкод роти радіоелектронної боротьби.

Відспівування військовослужбовця відбудеться завтра у Кафедральному соборі Святої Трійці об 11 годині.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: похорон, Луцьк, Шендрик
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