До Луцька повернули тіло бійця Віталія Шендрика, який загинув у травні в Маріуполі
Сьогодні, 12:55
У рамках обміну з РФ в Україну доставили тіло лучанина Шендрика Віталія Юрійовича.
Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.
Старший матрос 25-річний Шендрик Віталій Юрійович проходив військову службу за контрактом у військовій частині на посаді старшого оператора відділення засобів радіоперешкод роти радіоелектронної боротьби.
Загинув 12 квітня 2022 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в м. Маріуполь.
Щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!
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Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.
Старший матрос 25-річний Шендрик Віталій Юрійович проходив військову службу за контрактом у військовій частині на посаді старшого оператора відділення засобів радіоперешкод роти радіоелектронної боротьби.
Загинув 12 квітня 2022 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в м. Маріуполь.
Щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!
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