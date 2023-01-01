До Луцька повернули тіло бійця Віталія Шендрика, який загинув у травні в Маріуполі

До Луцька повернули тіло бійця Віталія Шендрика, який загинув у травні в Маріуполі
У рамках обміну з РФ в Україну доставили тіло лучанина Шендрика Віталія Юрійовича.

Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.

Старший матрос 25-річний Шендрик Віталій Юрійович проходив військову службу за контрактом у військовій частині на посаді старшого оператора відділення засобів радіоперешкод роти радіоелектронної боротьби.

Загинув 12 квітня 2022 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в м. Маріуполь.

Щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Шендрик, Луцьк, загинув, Маріуполь, тіло бійця
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку вшанували українських добровольців. ФОТО
Сьогодні, 13:15
Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 15–19 березня
Сьогодні, 13:00
До Луцька повернули тіло бійця Віталія Шендрика, який загинув у травні в Маріуполі
Сьогодні, 12:55
Білорусь проведе плановий призов військовозобов'язаних на збори
Сьогодні, 12:45
Читати оперативні новини в Telegram
Сьогодні, 12:35
Схожі новини
На Донеччині загинув військовий з Луцька Олег Круковець На Донеччині загинув військовий з Луцька Олег Круковець
24 лютий, 16:05
На Донбасі загинув лучанин Руслан Тіщенко На Донбасі загинув лучанин Руслан Тіщенко
30 січень, 11:32
На війні із Росією загинув лучанин Олександр Нагорний На війні із Росією загинув лучанин Олександр Нагорний
23 січень, 13:01
У Бахмуті загинув капітан з Луцька Ігор Небось У Бахмуті загинув капітан з Луцька Ігор Небось
18 січень, 11:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Колках підприємець привласнив собі 90 тисяч з ремонту лікарні
Сьогодні, 13:34
 0
У Луцьку вшанували українських добровольців. ФОТО
Сьогодні, 13:15
 0
Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 15–19 березня
Сьогодні, 13:00
 0
До Луцька повернули тіло бійця Віталія Шендрика, який загинув у травні в Маріуполі
Сьогодні, 12:55
 0
Білорусь проведе плановий призов військовозобов'язаних на збори
Сьогодні, 12:45
 0
Медіа
відео
1/8