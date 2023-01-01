До Луцька повернули тіло бійця Віталія Шендрика, який загинув у травні в Маріуполі

Шендрика Віталія Юрійовича.



Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.



Старший матрос 25-річний Шендрик Віталій Юрійович проходив військову службу за контрактом у військовій частині на посаді старшого оператора відділення засобів радіоперешкод роти радіоелектронної боротьби.



Загинув 12 квітня 2022 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в м. Маріуполь.



Щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У рамках обміну з РФ в Україну доставили тіло лучанинаПро це повідомив мер ЛуцькаСтарший матрос 25-річний Шендрик Віталій Юрійович проходив військову службу за контрактом у військовій частині на посаді старшого оператора відділення засобів радіоперешкод роти радіоелектронної боротьби.Загинув 12 квітня 2022 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в м. Маріуполь.

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