Білорусь проведе плановий призов військовозобов'язаних на збори





Про це повідомляють у пресслужбі Міноборони Білорусі.



"У Збройних силах продовжуються планові заходи щодо підвищення рівня бойової готовності з'єднань та військових частин, у рамках яких протягом березня буде здійснюватися плановий призов військовозобов'язаних на військові збори", - сказано в повідомленні.



У Міноборони додають, що у ході зборових заходів військовозобов'язані мають підвищити свої професійні знання, ознайомитись з новими зразками озброєння, військової та спеціальної техніки, а також візьмуть участь у спланованих тренуваннях та навчаннях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Білорусь має намір протягом березня провести плановий призов військовозобов'язаних на військові збори.Про це повідомляють у пресслужбі Міноборони Білорусі."У Збройних силах продовжуються планові заходи щодо підвищення рівня бойової готовності з'єднань та військових частин, у рамках яких протягом березня буде здійснюватися плановий призов військовозобов'язаних на військові збори", - сказано в повідомленні.У Міноборони додають, що у ході зборових заходів військовозобов'язані мають підвищити свої професійні знання, ознайомитись з новими зразками озброєння, військової та спеціальної техніки, а також візьмуть участь у спланованих тренуваннях та навчаннях.

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