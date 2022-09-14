Білорусь проведе плановий призов військовозобов'язаних на збори
Сьогодні, 12:45
Білорусь має намір протягом березня провести плановий призов військовозобов'язаних на військові збори.
Про це повідомляють у пресслужбі Міноборони Білорусі.
"У Збройних силах продовжуються планові заходи щодо підвищення рівня бойової готовності з'єднань та військових частин, у рамках яких протягом березня буде здійснюватися плановий призов військовозобов'язаних на військові збори", - сказано в повідомленні.
У Міноборони додають, що у ході зборових заходів військовозобов'язані мають підвищити свої професійні знання, ознайомитись з новими зразками озброєння, військової та спеціальної техніки, а також візьмуть участь у спланованих тренуваннях та навчаннях.
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Про це повідомляють у пресслужбі Міноборони Білорусі.
"У Збройних силах продовжуються планові заходи щодо підвищення рівня бойової готовності з'єднань та військових частин, у рамках яких протягом березня буде здійснюватися плановий призов військовозобов'язаних на військові збори", - сказано в повідомленні.
У Міноборони додають, що у ході зборових заходів військовозобов'язані мають підвищити свої професійні знання, ознайомитись з новими зразками озброєння, військової та спеціальної техніки, а також візьмуть участь у спланованих тренуваннях та навчаннях.
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