У «Дії» повісток не буде, – Мінцифри
Сьогодні, 12:31
Міністерство цифрової трансформації України не буде видавати повістки до військкоматів у додатку "Дія".
Про це заявив керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік у коментарі NV, інформує Цензор.НЕТ.
"У Дії повісток не буде. Щодо військового обліку — дані про військовозобов'язаних знаходяться у реєстрі Оберіг, який належить Міноборони. До Дії цей реєстр не має жодного відношення, тому що Дія — це не реєстр", - наголосив Банік.
Нагадаємо, військовий комісар Харківського обласного територіального центру комплектування полковник Володимир Арап розповів, що у найближчому майбутньому громадяни зможуть отримувати повістки в "Дії".
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Про це заявив керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік у коментарі NV, інформує Цензор.НЕТ.
"У Дії повісток не буде. Щодо військового обліку — дані про військовозобов'язаних знаходяться у реєстрі Оберіг, який належить Міноборони. До Дії цей реєстр не має жодного відношення, тому що Дія — це не реєстр", - наголосив Банік.
Нагадаємо, військовий комісар Харківського обласного територіального центру комплектування полковник Володимир Арап розповів, що у найближчому майбутньому громадяни зможуть отримувати повістки в "Дії".
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Коментарі 1
А це було б правильно. І справедливо до всіх
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