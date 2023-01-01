У Луцьку проведуть конкурс православної журналістики





Про це



З благословіння митрополита Луцького і Волинського Михаїла конкурс проводиться інформаційно-видавничим центром єпархії щороку, починаючи з 2021-го, для пожвавлення висвітлення релігійної тематики професіоналами й аматорами, покращення рівня публікацій на різні теми, пов’язані з православ’ям.



Подати заявку можна буде до 1 травня. Відзначення переможців проведуть у кафедральному соборі Святої Трійці на завершення молитви до Дня журналіста (6 червня).



1. Це творче змагання проводиться інформаційно-видавничим центром Волинської єпархії Православної церкви України, щоб пожвавити висвітлення релігійної тематики журналістами, покращити рівень їхніх публікацій.



Приймаються доробки на різні теми, пов’язані з православ’ям, які: 1) опубліковані з 1 травня попереднього року до 30 квітня поточного; 2) ніколи не були опубліковані.



Автор може подати на конкурс в одному жанрі лише один твір. Можна брати участь у будь-якій кількості жанрів. Твори можуть бути опублікованими під автонімом, псевдонімом, анонімно, але, подаючи їх на конкурс, слід розкрити справжнє ім’я автора для журі.



Адреса для надсилання доробків чи посилань на них:

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