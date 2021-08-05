На Волині трьох маленьких дітей забрали від горе-батьків. ФОТО

На Волині трьох маленьких дітей забрали від горе-батьків. ФОТО
13 березня під час профілактичного рейду в с. Мельники Шацької громади трьої малолітніх дітей вилучили з сім'ї.

Про це повідомили у громаді.

Працівники служби у справах дітей та відділу соціальних служб Територіального центру надання соціальних послуг вилучили трьох малолітніх дітей, що опинилися в складних життєвих обставинах, із сімей, де батьки ухиляються від виконання своїх обов'язків.

Інформують, що здійснили це з метою захисту прав та інтересів дітей.
На Волині трьох маленьких дітей забрали від горе-батьків. ФОТО
На Волині трьох маленьких дітей забрали від горе-батьків. ФОТО

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Теги: забрали дітей, Мельники, вилучили від батьків
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