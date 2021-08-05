На Волині трьох маленьких дітей забрали від горе-батьків. ФОТО





Про це повідомили у громаді.



Працівники служби у справах дітей та відділу соціальних служб Територіального центру надання соціальних послуг вилучили трьох малолітніх дітей, що опинилися в складних життєвих обставинах, із сімей, де батьки ухиляються від виконання своїх обов'язків.



Інформують, що здійснили це з метою захисту прав та інтересів дітей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 13 березня під час профілактичного рейду в с. Мельники Шацької громади трьої малолітніх дітей вилучили з сім'ї.Про це повідомили у громаді.Працівники служби у справах дітей та відділу соціальних служб Територіального центру надання соціальних послуг вилучили трьох малолітніх дітей, що опинилися в складних життєвих обставинах, із сімей, де батьки ухиляються від виконання своїх обов'язків.Інформують, що здійснили це з метою захисту прав та інтересів дітей.

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