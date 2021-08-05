На Волині трьох маленьких дітей забрали від горе-батьків. ФОТО
Сьогодні, 11:38
13 березня під час профілактичного рейду в с. Мельники Шацької громади трьої малолітніх дітей вилучили з сім'ї.
Про це повідомили у громаді.
Працівники служби у справах дітей та відділу соціальних служб Територіального центру надання соціальних послуг вилучили трьох малолітніх дітей, що опинилися в складних життєвих обставинах, із сімей, де батьки ухиляються від виконання своїх обов'язків.
Інформують, що здійснили це з метою захисту прав та інтересів дітей.
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Про це повідомили у громаді.
Працівники служби у справах дітей та відділу соціальних служб Територіального центру надання соціальних послуг вилучили трьох малолітніх дітей, що опинилися в складних життєвих обставинах, із сімей, де батьки ухиляються від виконання своїх обов'язків.
Інформують, що здійснили це з метою захисту прав та інтересів дітей.
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