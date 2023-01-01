Російським військам вже не вдасться просунутися на Півдні, – Гуменюк





Про це керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил охорони та оборони півдня Наталія Гуменюк



"Загалом ситуація (у зоні відповідальності ОК "Південь") залишається складною, але сили оборони продовжують і контрбатарейну боротьбу, і контрдиверсійну боротьбу. Специфіка нашої зони відповідальності полягає у тому, що лінія фронту пролягає саме річкою Дніпро. Як правило, водна перешкода є основним розподільником між силами протидії...", - зазначила вона.



За словами Гуменюк, на Херсонському напрямку кількість обстрілів трохи зменшилася.



"Це результати нашої бойової роботи - ми відкидаємо їх артилерію, намагаємося зачистити якомога ширшу смугу від лівого берега, щоб вони не могли досягати деокупованих населених пунктів правобережжя. Але ця робота довготривала саме через те, що окупанти ховаються за мирним населенням на лівому березі і почали знову використовувати безпілотні ударні апарати типу "Ланцет". Три таких ми збили за минулу добу", - сказала очільниця прес-центру.



Вона додала, що практика атак протилежного берега безпілотниками з боку окупантів свідчить про те, що їм вже складніше робити це з допомогою артилерії.



Також ворог продовжує обстрілювати з найближчих лісосмуг мінометним вогнем населені пункти Лівобережжя, зокрема, Нову Каховку та Олешки.



За словами керівниці прес-центр сил оборони Півдня, окупанти роблять це з метою змусити місцевих мешканців виїжджати разом з ними у якості "живого щита", але вже на інших рубежах оборони.



"Просунутись на півдні їм вже не вдасться. Тому що, по-перше, навіть географія нашої країни передбачає їм додаткові перепони - водні. Це і Дніпро, Дніпровський лиман... Вони вже намагалися просуватися в напрямку островів, але ця робота не вдалась. Так, за минулу добу ми досить результативно відпрацювали, знищили вісім одиниць техніки, в тому числі і ту, яку вони підтягнули на ці острови, намагаючись розгорнути там свої спостережні пункти. Також їх присутність скорочена щонайменше на 14 рашистів. Тому вони намагаються зайняти позиції на цих островах хіба що для того, щоб побачити, до чого готуються Сили оборони України", - пояснила Гуменюк.



За її словами, концентрація ворога на Запорізькому напрямку свідчить про те, що окупанти готові радше до оборони, ніж до якихось активних нападів.



"Сили нашої оборони з іншого боку абсолютно готові до розвитку будь-яких подій", - підкреслила вона.



Нагадаємо, що російські війська сьогодні, 14 березня,



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російським військам вже не вдасться просунутися на півдні України.Про це керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил охорони та оборони півдня повідомила в ефірі інформаційного телемарафону."Загалом ситуація (у зоні відповідальності ОК "Південь") залишається складною, але сили оборони продовжують і контрбатарейну боротьбу, і контрдиверсійну боротьбу. Специфіка нашої зони відповідальності полягає у тому, що лінія фронту пролягає саме річкою Дніпро. Як правило, водна перешкода є основним розподільником між силами протидії...", - зазначила вона.За словами Гуменюк, на Херсонському напрямку кількість обстрілів трохи зменшилася."Це результати нашої бойової роботи - ми відкидаємо їх артилерію, намагаємося зачистити якомога ширшу смугу від лівого берега, щоб вони не могли досягати деокупованих населених пунктів правобережжя. Але ця робота довготривала саме через те, що окупанти ховаються за мирним населенням на лівому березі і почали знову використовувати безпілотні ударні апарати типу "Ланцет". Три таких ми збили за минулу добу", - сказала очільниця прес-центру.Вона додала, що практика атак протилежного берега безпілотниками з боку окупантів свідчить про те, що їм вже складніше робити це з допомогою артилерії.Також ворог продовжує обстрілювати з найближчих лісосмуг мінометним вогнем населені пункти Лівобережжя, зокрема, Нову Каховку та Олешки.За словами керівниці прес-центр сил оборони Півдня, окупанти роблять це з метою змусити місцевих мешканців виїжджати разом з ними у якості "живого щита", але вже на інших рубежах оборони."Просунутись на півдні їм вже не вдасться. Тому що, по-перше, навіть географія нашої країни передбачає їм додаткові перепони - водні. Це і Дніпро, Дніпровський лиман... Вони вже намагалися просуватися в напрямку островів, але ця робота не вдалась. Так, за минулу добу ми досить результативно відпрацювали, знищили вісім одиниць техніки, в тому числі і ту, яку вони підтягнули на ці острови, намагаючись розгорнути там свої спостережні пункти. Також їх присутність скорочена щонайменше на 14 рашистів. Тому вони намагаються зайняти позиції на цих островах хіба що для того, щоб побачити, до чого готуються Сили оборони України", - пояснила Гуменюк.За її словами, концентрація ворога на Запорізькому напрямку свідчить про те, що окупанти готові радше до оборони, ніж до якихось активних нападів."Сили нашої оборони з іншого боку абсолютно готові до розвитку будь-яких подій", - підкреслила вона.Нагадаємо, що російські війська сьогодні, 14 березня, обстріляли Краматорськ Донецької області . Ворожі снаряди влучили у багатоквартирні будинки.

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