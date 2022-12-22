Окупанти вдарили ракетами по будинках в Краматорську. ФОТО





Про це повідомляє кореспондент



Інформацію про обстріл підтвердив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.



За його словами, відомо про щонайменше троє цивільних, які поранені внаслідок ранкового обстрілу Краматорська.



"Росіяни вдарили ракетою по центру міста. За оперативною інформацією, пошкодили шість багатоповерхівок", - пише Кириленко.



На місці обстрілу працюють правоохоронці та рятувальники.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські війська сьогодні, 14 березня, обстріляли Краматорськ Донецької області. Ворожі снаряди влучили у багатоквартирні будинки.Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна. Інформацію про обстріл підтвердив голова Донецької ОВАЗа його словами, відомо про щонайменше троє цивільних, які поранені внаслідок ранкового обстрілу Краматорська."Росіяни вдарили ракетою по центру міста. За оперативною інформацією, пошкодили шість багатоповерхівок", - пише Кириленко.На місці обстрілу працюють правоохоронці та рятувальники.

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