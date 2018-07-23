На Волині мотоцикліст зіткнувся з легковиком: його госпіталізували





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Водій мотоцикла, виїжджаючи з прилеглої території на вулицю Магістральна у смт Любешів, не надав перевагу в русі водію автомобіля, внаслідок чого відбулося зіткнення транспортних засобів.



Мотоцикліста із тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.



Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 13 березня, близько 14:35, у селищі Любешів Камінь-Каширського району 37-річний водій мотоцикла «VIPER» зіткнувся із автомобілем «FIAT» під керуванням 55-річного місцевого жителя.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Водій мотоцикла, виїжджаючи з прилеглої території на вулицю Магістральна у смт Любешів, не надав перевагу в русі водію автомобіля, внаслідок чого відбулося зіткнення транспортних засобів.Мотоцикліста із тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію