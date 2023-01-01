У Луцький центральний пункт допомоги щодня приходить до сотні переселенців. ФОТО. ВІДЕО

У Луцький центральний пункт допомоги щодня приходить до сотні переселенців. ФОТО. ВІДЕО
За благодійною допомогою в пункт допомоги в Палаці учнівської молоді Луцька щодня приходить орієнтовно сотня переселенців. За рік повномасштабної війни тут допомогли майже 50 тисячам людей із різних регіонів.

Про це розповіла Суспільному волонтерка Оксана Салій.

З її слів, у перші дні до пункту зверталося дуже багато людей, зокрема з Маріуполя, Волновахи, тож працювати волонтерам було важко як фізично, так і морально.

"Люди, які розказували жахливі історії... Ми плакали разом з ними. З перших днів наплив був суттєвий. Цей період з березня по липень вдень було більше 150 людей. На сьогоднішній день наплив людей трошки спав: ми можемо приймати 70 людей, 100 людей вдень", – сказала Оксана Салій.
У Луцький центральний пункт допомоги щодня приходить до сотні переселенців. ФОТО. ВІДЕО

Серед необхідних речей знайшла одіяло, дитячі іграшки та взуття Вікторія Мізенко з Херсона. Три місяці тому переселенка приїхала на Волинь разом із мамою та двома синами, одному з яких сім років, іншому – п'ять місяців.

"Народила в окупації, чоловіка розстріляли на третій день війни... Час від часу приходимо сюди за речами дітям, треба і взуття, бо скоро будемо пробувати ходити, все потрібно, бо з собою майже нічого не брали", – розповіла жінка.
У Луцький центральний пункт допомоги щодня приходить до сотні переселенців. ФОТО. ВІДЕО

За верхнім весняним одягом для доньки до Луцького центру допомоги прийшла Наталія Молчанова. "Соціальні платять мало, то приходиться щось дивитися. Зайшли подивитися гарні речі. Тут можна щось знайти", – каже переселенка.

В обласному центрі Волині жінка мешкає з березня минулого року. Евакуювалася з сім'єю в перші дні повномасштабної війни з міста Кремінна Луганської області.
У Луцький центральний пункт допомоги щодня приходить до сотні переселенців. ФОТО. ВІДЕО

Час від часу у пункт допомоги за одягом чи взуттям приходить 72-річна Ніна Попова з Сєвєродонецька Луганської області. На Волині пенсіонерка уже майже рік.

"Хочеться взутися, але не знайшла нічого. Їхала на три дні. Донька з Харкова сюди втекла і мене викликала.До міста і до людей претензій немає, а на душі тяжко, хочеться додому, а вдома росіяни, туди не хочеться", – сказала переселенка.
У Луцький центральний пункт допомоги щодня приходить до сотні переселенців. ФОТО. ВІДЕО

Зараз у пункті допомоги волонтери сортують одяг. Як розповіла волонтерка Діана Гринюк, подекуди робочих рук не вистачає.

"На даний час ми зимове ховаємо, на склади його відвозять, і будемо діставати весняне. Ми хочемо трошки облагородити, щоб людям було легше шукати. Більш наплив іде зранку до години четвертої, тоді вже трошки менше", – додала волонтерка.

Пункт допомоги у Палаці учнівської молоді в Луцьку працює з 9:00 до 18:00 тричі на тиждень: у понеділок, середу та четвер.


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Теги: Луцьк, центр переселенців, допомога
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