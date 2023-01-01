У Луцький центральний пункт допомоги щодня приходить до сотні переселенців. ФОТО. ВІДЕО





Про це розповіла Оксана Салій.



З її слів, у перші дні до пункту зверталося дуже багато людей, зокрема з Маріуполя, Волновахи, тож працювати волонтерам було важко як фізично, так і морально.



"Люди, які розказували жахливі історії... Ми плакали разом з ними. З перших днів наплив був суттєвий. Цей період з березня по липень вдень було більше 150 людей. На сьогоднішній день наплив людей трошки спав: ми можемо приймати 70 людей, 100 людей вдень", – сказала Оксана Салій.



Серед необхідних речей знайшла одіяло, дитячі іграшки та взуття Вікторія Мізенко з Херсона. Три місяці тому переселенка приїхала на Волинь разом із мамою та двома синами, одному з яких сім років, іншому – п'ять місяців.



"Народила в окупації, чоловіка розстріляли на третій день війни... Час від часу приходимо сюди за речами дітям, треба і взуття, бо скоро будемо пробувати ходити, все потрібно, бо з собою майже нічого не брали", – розповіла жінка.



За верхнім весняним одягом для доньки до Луцького центру допомоги прийшла Наталія Молчанова. "Соціальні платять мало, то приходиться щось дивитися. Зайшли подивитися гарні речі. Тут можна щось знайти", – каже переселенка.



В обласному центрі Волині жінка мешкає з березня минулого року. Евакуювалася з сім'єю в перші дні повномасштабної війни з міста Кремінна Луганської області.



Час від часу у пункт допомоги за одягом чи взуттям приходить 72-річна Ніна Попова з Сєвєродонецька Луганської області. На Волині пенсіонерка уже майже рік.



"Хочеться взутися, але не знайшла нічого. Їхала на три дні. Донька з Харкова сюди втекла і мене викликала.До міста і до людей претензій немає, а на душі тяжко, хочеться додому, а вдома росіяни, туди не хочеться", – сказала переселенка.



Зараз у пункті допомоги волонтери сортують одяг. Як розповіла волонтерка Діана Гринюк, подекуди робочих рук не вистачає.



"На даний час ми зимове ховаємо, на склади його відвозять, і будемо діставати весняне. Ми хочемо трошки облагородити, щоб людям було легше шукати. Більш наплив іде зранку до години четвертої, тоді вже трошки менше", – додала волонтерка.



Пункт допомоги у Палаці учнівської молоді в Луцьку працює з 9:00 до 18:00 тричі на тиждень: у понеділок, середу та четвер.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За благодійною допомогою в пункт допомоги в Палаці учнівської молоді Луцька щодня приходить орієнтовно сотня переселенців. За рік повномасштабної війни тут допомогли майже 50 тисячам людей із різних регіонів.Про це розповіла Суспільному волонтеркаЗ її слів, у перші дні до пункту зверталося дуже багато людей, зокрема з Маріуполя, Волновахи, тож працювати волонтерам було важко як фізично, так і морально."Люди, які розказували жахливі історії... Ми плакали разом з ними. З перших днів наплив був суттєвий. Цей період з березня по липень вдень було більше 150 людей. На сьогоднішній день наплив людей трошки спав: ми можемо приймати 70 людей, 100 людей вдень", – сказала Оксана Салій.Серед необхідних речей знайшла одіяло, дитячі іграшки та взуттяз Херсона. Три місяці тому переселенка приїхала на Волинь разом із мамою та двома синами, одному з яких сім років, іншому – п'ять місяців."Народила в окупації, чоловіка розстріляли на третій день війни... Час від часу приходимо сюди за речами дітям, треба і взуття, бо скоро будемо пробувати ходити, все потрібно, бо з собою майже нічого не брали", – розповіла жінка.За верхнім весняним одягом для доньки до Луцького центру допомоги прийшла. "Соціальні платять мало, то приходиться щось дивитися. Зайшли подивитися гарні речі. Тут можна щось знайти", – каже переселенка.В обласному центрі Волині жінка мешкає з березня минулого року. Евакуювалася з сім'єю в перші дні повномасштабної війни з міста Кремінна Луганської області.Час від часу у пункт допомоги за одягом чи взуттям приходить 72-річназ Сєвєродонецька Луганської області. На Волині пенсіонерка уже майже рік."Хочеться взутися, але не знайшла нічого. Їхала на три дні. Донька з Харкова сюди втекла і мене викликала.До міста і до людей претензій немає, а на душі тяжко, хочеться додому, а вдома росіяни, туди не хочеться", – сказала переселенка.Зараз у пункті допомоги волонтери сортують одяг. Як розповіла волонтерка, подекуди робочих рук не вистачає."На даний час ми зимове ховаємо, на склади його відвозять, і будемо діставати весняне. Ми хочемо трошки облагородити, щоб людям було легше шукати. Більш наплив іде зранку до години четвертої, тоді вже трошки менше", – додала волонтерка.Пункт допомоги у Палаці учнівської молоді в Луцьку працює з 9:00 до 18:00 тричі на тиждень: у понеділок, середу та четвер.

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