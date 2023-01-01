На Волині збудують насіннєво-селекційний завод
Сьогодні, 09:40
Цього року у Волинській області планують завершення будівництва насіннєво-селекційного заводу. Вирощуватимуть сіянці дуба та сосни – лісових дерев із закритою кореневою системою, які мають високу приживлюваність.
Про це у коментарі Бізнес.Район розповіли у Поліському лісовому офісі.
«Завод дозволить розширити діапазон посадки лісу. Зараз ми більше прив’язані до весни і початку осені, періоду висадки саджанців, а дерева із закритою кореневою системою (дуб, сосна) дають можливість садити дерева в інші періоди.
Через війну виникла гостра потреба у великій кількості сіянців та саджанців. Ліси у південних східних та центральних регіонах сильно постраждали. Їх потрібно буде відновлювати. Також лісівники продовжують реалізацію програми Президента України «Зелена країна»», – пояснили у Поліському лісовому офісі.
Потужність заводу у Ківерцях п'ять мільйонів сіянців щороку: три мільйони сосни та два мільйони дуба. На повністю автоматизованій лінії планують залучити близько десяти працівників. Відкриття заводу у Ківерцях належить до стратегічного плану відкриття аналогічних заводів по всій Україні.
У рамках проєкту – спорудити дев’ять заводів: чотири уже відкрили, а п’ять планують.
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Про це у коментарі Бізнес.Район розповіли у Поліському лісовому офісі.
«Завод дозволить розширити діапазон посадки лісу. Зараз ми більше прив’язані до весни і початку осені, періоду висадки саджанців, а дерева із закритою кореневою системою (дуб, сосна) дають можливість садити дерева в інші періоди.
Через війну виникла гостра потреба у великій кількості сіянців та саджанців. Ліси у південних східних та центральних регіонах сильно постраждали. Їх потрібно буде відновлювати. Також лісівники продовжують реалізацію програми Президента України «Зелена країна»», – пояснили у Поліському лісовому офісі.
Потужність заводу у Ківерцях п'ять мільйонів сіянців щороку: три мільйони сосни та два мільйони дуба. На повністю автоматизованій лінії планують залучити близько десяти працівників. Відкриття заводу у Ківерцях належить до стратегічного плану відкриття аналогічних заводів по всій Україні.
У рамках проєкту – спорудити дев’ять заводів: чотири уже відкрили, а п’ять планують.
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