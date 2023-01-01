Російська війна в Україні не вигідна Китаю, – експерт

Російська війна в Україні не вигідна Китаю, – експерт
Китаю не вигідна російська агресія проти України через те, що ця війна у підсумку нейтралізує РФ як глобального китайського партнера. Тож Пекіну доведеться в перспективі самостійно протистояти Заходу.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав аналітик Українського інституту майбутнього Ілля Куса, йдеться в матеріалі "Китайське попередження. Якого "миру" домагається Пекін і чи є загрози для України".

За словами експерта, Китай не грає за Україну через низку причин, але поки що й не підіграє відверто Росії.

"Його мета - не дати послабити Москву до критичного рівня, інакше він не зможе використовувати її як буфер і таран західної системи. А з іншого боку, Пекін не готовий впрягатися за Росію всіма силами, ризикуючи розірвати торговельно-економічні зв'язки із західними ринками, які є пріоритетнішими", - вважає Куса.

Оскільки, на думку експерта, Пекін не зацікавлений у повному розгромі Росії на полі бою, який привів би до зміни влади в Москві на прозахідну, або ж спровокував би внутрішню кризу з загрозою створення додаткових проблем на спільному кордоні.

"І своє посередництво (Китай - ред.) пропонує з цією метою - мовляв, давайте сідати за стіл переговорів та заморожувати конфлікт", - зазначив Куса в коментарі виданню.

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Теги: російська війна, Китай
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