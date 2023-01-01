Росія втратила на війні в Україні понад 160 500 солдат





Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.03.23 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 160540 (+740) осіб ліквідовано,

- танків ‒ 3484 (+10) од,

- бойових броньованих машин - 6789 (+15) од,

- артилерійських систем - 2519 (+16) од,

- РСЗВ - 495 (+2) од,

- засоби ППО - 260 (+1) од,

- літаків - 304 (+0) од,

- гелікоптерів - 289 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2120 (+11),

- крилаті ракети - 907 (+0),

- кораблі /катери - 18 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн - 5367 (+13) од,

- спеціальна техніка - 256 (+5)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За даними на ранок вівторка, 14 березня, українські військові ліквідували за добу 740 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 160 540 військових. Крім того, ЗСУ знищили 10 танків, 15 ББМ і 11 БПЛА.Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.03.23 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 160540 (+740) осіб ліквідовано,- танків ‒ 3484 (+10) од,- бойових броньованих машин - 6789 (+15) од,- артилерійських систем - 2519 (+16) од,- РСЗВ - 495 (+2) од,- засоби ППО - 260 (+1) од,- літаків - 304 (+0) од,- гелікоптерів - 289 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2120 (+11),- крилаті ракети - 907 (+0),- кораблі /катери - 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн - 5367 (+13) од,- спеціальна техніка - 256 (+5)

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