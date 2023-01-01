Росія втратила на війні в Україні понад 160 500 солдат
Сьогодні, 08:55
За даними на ранок вівторка, 14 березня, українські військові ліквідували за добу 740 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 160 540 військових. Крім того, ЗСУ знищили 10 танків, 15 ББМ і 11 БПЛА.
Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 160540 (+740) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3484 (+10) од,
- бойових броньованих машин - 6789 (+15) од,
- артилерійських систем - 2519 (+16) од,
- РСЗВ - 495 (+2) од,
- засоби ППО - 260 (+1) од,
- літаків - 304 (+0) од,
- гелікоптерів - 289 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2120 (+11),
- крилаті ракети - 907 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5367 (+13) од,
- спеціальна техніка - 256 (+5)
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Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 160540 (+740) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3484 (+10) од,
- бойових броньованих машин - 6789 (+15) од,
- артилерійських систем - 2519 (+16) од,
- РСЗВ - 495 (+2) од,
- засоби ППО - 260 (+1) од,
- літаків - 304 (+0) од,
- гелікоптерів - 289 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2120 (+11),
- крилаті ракети - 907 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5367 (+13) од,
- спеціальна техніка - 256 (+5)
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