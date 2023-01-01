На Луганщині загинув воїн з Волині Юрій Купира





12 березня, отримавши смертельні поранення під час артилерійського обстрілу, завданого військовими формуваннями російської федерації в районі населеного пункту Площанка Луганської області, загинув житель села Борове Юрій Купира, 1996 року народження.



Про це Юрій Фініковський.



Відомо, що Юрій пішов на війну добровольцем, служив на посаді гранатометника.



Про час прибуття тіла загиблого до рідної домівки та чин поховання повідомлять додатково.



Вічна слава і пам'ять захиснику, найщиріші співчуття рідним загиблого.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Трагічна звістка вчергове сколихнула Рівненську громаду Любомльщини.12 березня, отримавши смертельні поранення під час артилерійського обстрілу, завданого військовими формуваннями російської федерації в районі населеного пункту Площанка Луганської області, загинув житель села Борове, 1996 року народження.Про це інформує голова громадиВідомо, що Юрій пішов на війну добровольцем, служив на посаді гранатометника.Про час прибуття тіла загиблого до рідної домівки та чин поховання повідомлять додатково.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію