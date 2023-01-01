На Луганщині загинув воїн з Волині Юрій Купира

На Луганщині загинув воїн з Волині Юрій Купира
Трагічна звістка вчергове сколихнула Рівненську громаду Любомльщини.

12 березня, отримавши смертельні поранення під час артилерійського обстрілу, завданого військовими формуваннями російської федерації в районі населеного пункту Площанка Луганської області, загинув житель села Борове Юрій Купира, 1996 року народження.

Про це інформує голова громади Юрій Фініковський.

Відомо, що Юрій пішов на війну добровольцем, служив на посаді гранатометника.

Про час прибуття тіла загиблого до рідної домівки та чин поховання повідомлять додатково.

Вічна слава і пам'ять захиснику, найщиріші співчуття рідним загиблого.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія втратила на війні в Україні понад 160 500 солдат
Сьогодні, 08:55
Росія за добу обстріляла 108 населених пунктів України. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 08:45
На Луганщині загинув воїн з Волині Юрій Купира
Сьогодні, 08:15
Легалізація одностатевих шлюбів: що про це думають лучани. ОПИТУВАННЯ
Сьогодні, 07:07
Експерт пояснив, навіщо в Білорусі вирішили призвати офіцерів запасу
Сьогодні, 05:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Курс валют у Луцьку 14 березня
Сьогодні, 09:00
 0
Росія втратила на війні в Україні понад 160 500 солдат
Сьогодні, 08:55
 0
Росія за добу обстріляла 108 населених пунктів України. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 08:45
 0
На Луганщині загинув воїн з Волині Юрій Купира
Сьогодні, 08:15
 0
Легалізація одностатевих шлюбів: що про це думають лучани. ОПИТУВАННЯ
Сьогодні, 07:07
 0
Медіа
відео
1/8