На Луганщині загинув воїн з Волині Юрій Купира
Сьогодні, 08:15
Трагічна звістка вчергове сколихнула Рівненську громаду Любомльщини.
12 березня, отримавши смертельні поранення під час артилерійського обстрілу, завданого військовими формуваннями російської федерації в районі населеного пункту Площанка Луганської області, загинув житель села Борове Юрій Купира, 1996 року народження.
Про це інформує голова громади Юрій Фініковський.
Відомо, що Юрій пішов на війну добровольцем, служив на посаді гранатометника.
Про час прибуття тіла загиблого до рідної домівки та чин поховання повідомлять додатково.
Вічна слава і пам'ять захиснику, найщиріші співчуття рідним загиблого.
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12 березня, отримавши смертельні поранення під час артилерійського обстрілу, завданого військовими формуваннями російської федерації в районі населеного пункту Площанка Луганської області, загинув житель села Борове Юрій Купира, 1996 року народження.
Про це інформує голова громади Юрій Фініковський.
Відомо, що Юрій пішов на війну добровольцем, служив на посаді гранатометника.
Про час прибуття тіла загиблого до рідної домівки та чин поховання повідомлять додатково.
Вічна слава і пам'ять захиснику, найщиріші співчуття рідним загиблого.
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