Експерт пояснив, навіщо в Білорусі вирішили призвати офіцерів запасу

Експерт пояснив, навіщо в Білорусі вирішили призвати офіцерів запасу
Військовий аналітик Олександр Коваленко прокоментував інформацію про те, що минулого тижня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ "Про призов офіцерів запасу на військову службу", згідно з яким в армію РБ і прикордонної служби планується призвати 250 офіцерів.

Про це пише УНІАН.

"В даний час в білоруській армії присутня гостра нестача штатно-посадових категорій - командир взводу / роти. Наприклад, тільки в 11 ОМБр Західного оперативного командування ЗС РБ некомплект молодшого командного складу становить 55 офіцерів. В першу чергу, гостра нестача в танкових і механізованих батальйонах, підрозділах РСЗВ, гаубичних дивізіонах і т.д.", - написав експерт.

Коваленко впевнений, що Лукашенко не готує армію до вторгнення, а "вирішує нагальну проблему, притаманну його паперової армії, у якої на папері - все прекрасно".

"У певному сенсі, аналогічна проблема зараз і у РОВ - катастрофічна нестача професійного, якісного офіцерського складу. Це впливає на якість ведення бойових дій на рівні взвод/рота. І поки РОВ не можуть вирішити цю проблему, Лукашенко намагається затикати дірки", - додав він.

10 березня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про призов офіцерів запасу на військову службу.

Передбачається призвати в 2023 році в Збройні Сили РБ до 230 чоловіків у віці до 27 років і в органи прикордонної служби - до 20 осіб, які пройшли навчання за програмами підготовки офіцерів запасу на військових кафедрах або факультетах, мають військове звання офіцера і зараховані в запас.

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
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