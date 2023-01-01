Експерт пояснив, навіщо в Білорусі вирішили призвати офіцерів запасу

Олександр Коваленко прокоментував інформацію про те, що минулого тижня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ "Про призов офіцерів запасу на військову службу", згідно з яким в армію РБ і прикордонної служби планується призвати 250 офіцерів.



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"В даний час в білоруській армії присутня гостра нестача штатно-посадових категорій - командир взводу / роти. Наприклад, тільки в 11 ОМБр Західного оперативного командування ЗС РБ некомплект молодшого командного складу становить 55 офіцерів. В першу чергу, гостра нестача в танкових і механізованих батальйонах, підрозділах РСЗВ, гаубичних дивізіонах і т.д.", - написав експерт.



Коваленко впевнений, що Лукашенко не готує армію до вторгнення, а "вирішує нагальну проблему, притаманну його паперової армії, у якої на папері - все прекрасно".



"У певному сенсі, аналогічна проблема зараз і у РОВ - катастрофічна нестача професійного, якісного офіцерського складу. Це впливає на якість ведення бойових дій на рівні взвод/рота. І поки РОВ не можуть вирішити цю проблему, Лукашенко намагається затикати дірки", - додав він.



10 березня самопроголошений президент Білорусі



Передбачається призвати в 2023 році в Збройні Сили РБ до 230 чоловіків у віці до 27 років і в органи прикордонної служби - до 20 осіб, які пройшли навчання за програмами підготовки офіцерів запасу на військових кафедрах або факультетах, мають військове звання офіцера і зараховані в запас.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовий аналітикпрокоментував інформацію про те, що минулого тижня самопроголошений президент Білорусіпідписав указ "Про призов офіцерів запасу на військову службу", згідно з яким в армію РБ і прикордонної служби планується призвати 250 офіцерів.Про це пише УНІАН "В даний час в білоруській армії присутня гостра нестача штатно-посадових категорій - командир взводу / роти. Наприклад, тільки в 11 ОМБр Західного оперативного командування ЗС РБ некомплект молодшого командного складу становить 55 офіцерів. В першу чергу, гостра нестача в танкових і механізованих батальйонах, підрозділах РСЗВ, гаубичних дивізіонах і т.д.", - написав експерт.Коваленко впевнений, що Лукашенко не готує армію до вторгнення, а "вирішує нагальну проблему, притаманну його паперової армії, у якої на папері - все прекрасно"."У певному сенсі, аналогічна проблема зараз і у РОВ - катастрофічна нестача професійного, якісного офіцерського складу. Це впливає на якість ведення бойових дій на рівні взвод/рота. І поки РОВ не можуть вирішити цю проблему, Лукашенко намагається затикати дірки", - додав він.10 березня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про призов офіцерів запасу на військову службу Передбачається призвати в 2023 році в Збройні Сили РБ до 230 чоловіків у віці до 27 років і в органи прикордонної служби - до 20 осіб, які пройшли навчання за програмами підготовки офіцерів запасу на військових кафедрах або факультетах, мають військове звання офіцера і зараховані в запас.

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