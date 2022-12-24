Лукашенко призиває офіцерів запасу на військову службу
Сьогодні, 17:55
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 10 березня підписав Указ 66 "О призыве офицеров запаса на военную службу".
Про це інформують у пресслужбі Лукашенка.
Документом передбачається призвати у 2023 році до ЗС Білорусі до 230 громадян чоловічої статі віком до 27 років та до органів прикордонної служби - до 20 осіб, які пройшли навчання за відповідними програмами підготовки офіцерів запасу на військових кафедрах чи факультетах, мають військове звання офіцера та зараховані у запас.
Зазначається, що ці заходи проводяться "на плановій основі".
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Про це інформують у пресслужбі Лукашенка.
Документом передбачається призвати у 2023 році до ЗС Білорусі до 230 громадян чоловічої статі віком до 27 років та до органів прикордонної служби - до 20 осіб, які пройшли навчання за відповідними програмами підготовки офіцерів запасу на військових кафедрах чи факультетах, мають військове звання офіцера та зараховані у запас.
Зазначається, що ці заходи проводяться "на плановій основі".
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