Лукашенко призиває офіцерів запасу на військову службу

Лукашенко призиває офіцерів запасу на військову службу
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 10 березня підписав Указ 66 "О призыве офицеров запаса на военную службу".

Про це інформують у пресслужбі Лукашенка.

Документом передбачається призвати у 2023 році до ЗС Білорусі до 230 громадян чоловічої статі віком до 27 років та до органів прикордонної служби - до 20 осіб, які пройшли навчання за відповідними програмами підготовки офіцерів запасу на військових кафедрах чи факультетах, мають військове звання офіцера та зараховані у запас.

Зазначається, що ці заходи проводяться "на плановій основі".

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Теги: Лукашенко, Білорусь, офіцери запасу
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