Лукашенко призиває офіцерів запасу на військову службу

Олександр Лукашенко 10 березня підписав Указ 66 "О призыве офицеров запаса на военную службу".



Про це



Документом передбачається призвати у 2023 році до ЗС Білорусі до 230 громадян чоловічої статі віком до 27 років та до органів прикордонної служби - до 20 осіб, які пройшли навчання за відповідними програмами підготовки офіцерів запасу на військових кафедрах чи факультетах, мають військове звання офіцера та зараховані у запас.



Зазначається, що ці заходи проводяться "на плановій основі".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Самопроголошений президент Білорусі10 березня підписав Указ 66 "О призыве офицеров запаса на военную службу".Про це інформують у пресслужбі Лукашенка.Документом передбачається призвати у 2023 році до ЗС Білорусі до 230 громадян чоловічої статі віком до 27 років та до органів прикордонної служби - до 20 осіб, які пройшли навчання за відповідними програмами підготовки офіцерів запасу на військових кафедрах чи факультетах, мають військове звання офіцера та зараховані у запас.Зазначається, що ці заходи проводяться "на плановій основі".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію