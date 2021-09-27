В Україні частину закордонних паспортів визнали недійсними
Сьогодні, 18:13
Частину закордонних паспортів визнали недійсними через різну транслітерацію.
Про це повідомляє Державна міграційна служба.
В лютому 2023 року в системі оформлення біометричних паспортних документів відбулося оновлення програмного забезпечення. Відповідно у разі різної транслітерації у паспорті для виїзду за кордон та ID-картці дійсним визнається останній оформлений документ.
Тобто, якщо особа оформила спочатку паспорт для виїзду за кордон, а потім ID-картку з іншим написанням прізвища чи імені латинськими літерами, то закордонний паспорт буде автоматично визнаний недійсним.
Громадян просять перевірити паспортні документи та у разі встановлення розбіжностей звернутися до підрозділів міграційної служби, ЦНАПу, «Паспортного сервісу».
Нові правила запроваджені у лютому 2023 року. Вони не стосуються громадян, які мають паперовий внутрішній паспорт, оскільки в ньому відсутня транслітерація імені латинкою.
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Про це повідомляє Державна міграційна служба.
В лютому 2023 року в системі оформлення біометричних паспортних документів відбулося оновлення програмного забезпечення. Відповідно у разі різної транслітерації у паспорті для виїзду за кордон та ID-картці дійсним визнається останній оформлений документ.
Тобто, якщо особа оформила спочатку паспорт для виїзду за кордон, а потім ID-картку з іншим написанням прізвища чи імені латинськими літерами, то закордонний паспорт буде автоматично визнаний недійсним.
Громадян просять перевірити паспортні документи та у разі встановлення розбіжностей звернутися до підрозділів міграційної служби, ЦНАПу, «Паспортного сервісу».
Нові правила запроваджені у лютому 2023 року. Вони не стосуються громадян, які мають паперовий внутрішній паспорт, оскільки в ньому відсутня транслітерація імені латинкою.
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