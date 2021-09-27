В Україні частину закордонних паспортів визнали недійсними

Частину закордонних паспортів визнали недійсними через різну транслітерацію.Про це повідомляє Державна міграційна служба.В лютому 2023 року в системі оформлення біометричних паспортних документів відбулося оновлення програмного забезпечення. Відповідно у разі різної транслітерації у паспорті для виїзду за кордон та ID-картці дійсним визнається останній оформлений документ.Тобто, якщо особа оформила спочатку паспорт для виїзду за кордон, а потім ID-картку з іншим написанням прізвища чи імені латинськими літерами, то закордонний паспорт буде автоматично визнаний недійсним.Громадян просять перевірити паспортні документи та у разі встановлення розбіжностей звернутися до підрозділів міграційної служби, ЦНАПу, «Паспортного сервісу».Нові правила запроваджені у лютому 2023 року. Вони не стосуються громадян, які мають паперовий внутрішній паспорт, оскільки в ньому відсутня транслітерація імені латинкою.