В Україні частину закордонних паспортів визнали недійсними

В Україні частину закордонних паспортів визнали недійсними
Частину закордонних паспортів визнали недійсними через різну транслітерацію.

Про це повідомляє Державна міграційна служба.

В лютому 2023 року в системі оформлення біометричних паспортних документів відбулося оновлення програмного забезпечення. Відповідно у разі різної транслітерації у паспорті для виїзду за кордон та ID-картці дійсним визнається останній оформлений документ.

Тобто, якщо особа оформила спочатку паспорт для виїзду за кордон, а потім ID-картку з іншим написанням прізвища чи імені латинськими літерами, то закордонний паспорт буде автоматично визнаний недійсним.

Громадян просять перевірити паспортні документи та у разі встановлення розбіжностей звернутися до підрозділів міграційної служби, ЦНАПу, «Паспортного сервісу».

Нові правила запроваджені у лютому 2023 року. Вони не стосуються громадян, які мають паперовий внутрішній паспорт, оскільки в ньому відсутня транслітерація імені латинкою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: закордонні паспорти, недійсні
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині біля білоруського кордону на міні підірвалися військовослужбовці
Сьогодні, 18:54
УПЦ МП остаточно виселяють з «Києво-Печерської Лаври»
Сьогодні, 18:48
В Україні частину закордонних паспортів визнали недійсними
Сьогодні, 18:13
Лукашенко призиває офіцерів запасу на військову службу
Сьогодні, 17:55
На трасі «Київ - Ковель - Ягодин» сталася страшна ДТП: загинуло подружжя пенсіонерів. ФОТО
Сьогодні, 17:36
Схожі новини
В Україні перевірять написання імен у закордонних паспортах В Україні перевірять написання імен у закордонних паспортах
27 вересень, 2021, 11:39
У Луцьку почали робити менше закордонних паспортів через пандемію У Луцьку почали робити менше закордонних паспортів через пандемію
03 лютий, 2021, 10:14
На Волині стартує видача закордонних паспортів для дітей На Волині стартує видача закордонних паспортів для дітей
18 березень, 2015, 15:33
У Луцьку люди на світанку займають черги на оформлення закордонних паспортів У Луцьку люди на світанку займають черги на оформлення закордонних паспортів
11 листопад, 2014, 12:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 10 березня
Сьогодні, 19:22
 0
На Волині біля білоруського кордону на міні підірвалися військовослужбовці
Сьогодні, 18:54
 0
УПЦ МП остаточно виселяють з «Києво-Печерської Лаври»
Сьогодні, 18:48
 0
В Україні частину закордонних паспортів визнали недійсними
Сьогодні, 18:13
 0
Лукашенко призиває офіцерів запасу на військову службу
Сьогодні, 17:55
 0
Медіа
відео
1/8