На Волині біля білоруського кордону на міні підірвалися військовослужбовці

На Волині біля білоруського кордону на міні підірвалися військовослужбовці
Сьогодні, 10 березня, на Волині стався трагічний випадок: загинули військовослужбовці.

Про це повідомляють у пресслужбі Волинської ОВА.

У Ковельському районі на одній із замінованих від початку повномасштабного вторгнення ділянок на міні підірвався автомобіль із військовослужбовцями 100 окремої бригади ТрО.

На жаль, внаслідок цього загинуло два бійця. Ще двоє – поранені.

Співчуваємо рідним та близьким загиблих!

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Теги: Білорусь, кордон, Волинь, міни, військові
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