На Волині біля білоруського кордону на міні підірвалися військовослужбовці





Про це повідомляють у пресслужбі Волинської ОВА.



У Ковельському районі на одній із замінованих від початку повномасштабного вторгнення ділянок на міні підірвався автомобіль із військовослужбовцями 100 окремої бригади ТрО.



На жаль, внаслідок цього загинуло два бійця. Ще двоє – поранені.



Співчуваємо рідним та близьким загиблих!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 10 березня, на Волині стався трагічний випадок: загинули військовослужбовці.Про це повідомляють у пресслужбі Волинської ОВА.У Ковельському районі на одній із замінованих від початку повномасштабного вторгнення ділянок на міні підірвався автомобіль із військовослужбовцями 100 окремої бригади ТрО.На жаль, внаслідок цього загинуло два бійця. Ще двоє – поранені.

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