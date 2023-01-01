На Волині біля білоруського кордону на міні підірвалися військовослужбовці
Сьогодні, 18:54
Сьогодні, 10 березня, на Волині стався трагічний випадок: загинули військовослужбовці.
Про це повідомляють у пресслужбі Волинської ОВА.
У Ковельському районі на одній із замінованих від початку повномасштабного вторгнення ділянок на міні підірвався автомобіль із військовослужбовцями 100 окремої бригади ТрО.
На жаль, внаслідок цього загинуло два бійця. Ще двоє – поранені.
Співчуваємо рідним та близьким загиблих!
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Про це повідомляють у пресслужбі Волинської ОВА.
У Ковельському районі на одній із замінованих від початку повномасштабного вторгнення ділянок на міні підірвався автомобіль із військовослужбовцями 100 окремої бригади ТрО.
На жаль, внаслідок цього загинуло два бійця. Ще двоє – поранені.
Співчуваємо рідним та близьким загиблих!
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