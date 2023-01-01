Погода на завтра, 11 березня, у Луцьку та Волинській області

Погода на завтра, 11 березня, у Луцьку та Волинській області
У суботу, 11 березня, на Волині очікують хмарність з проясненнями, вночі невеликий мокрий сніг, вдень дощ.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 3-8° тепла.

За даними Sinoptik, хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. Вранішній дрібний дощ удень може посилитися, а ближче до вечора зміниться на дрібний дощ зі снігом.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 0° до +9°.

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Теги: погода, Волинь, Луцьк
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