Погода на завтра, 11 березня, у Луцьку та Волинській області





Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.



Вітер західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 3-8° тепла.



За даними Sinoptik, хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. Вранішній дрібний дощ удень може посилитися, а ближче до вечора зміниться на дрібний дощ зі снігом.



Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 0° до +9°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 11 березня, на Волині очікують хмарність з проясненнями, вночі невеликий мокрий сніг, вдень дощ.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 3-8° тепла.За даними Sinoptik, хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. Вранішній дрібний дощ удень може посилитися, а ближче до вечора зміниться на дрібний дощ зі снігом.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 0° до +9°.

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